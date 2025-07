Entérate | El último "Sábado Negro"

La despedida musical de Ozzy Osbourne desde Villa Park, Birmingham, donde comenzó todo, ha iniciado con mucha energía por parte de las bandas abridoras, pero también muchos reclamos al ser su transmisión en internet.

Mientras la banda Mastodon se encargaba de abrir fuego con "Black tongue" y "Blood & thunder", en el área de comentarios de la página oficial, gente de todo el mundo se queja del constante congelamiento del video.

"Pantalla en negro", "no se escucha nada" y "todo congelado", son comentarios que se repiten entre el público.

"Sólo se puede ver en el celular", apuntó el usuario @nhxxxt, por no poderlo transmitir en su tv.

Otros respondieron que usara el cable HDMI para facilitarlo, pero unos más apoyaron el reclamo.

Este sábado Ozzy, el controvertido cantante roquero de 76 años, se despide de los escenarios con un megaconcierto titulado Back To The Beginning en la que participarán más de 10 bandas en una jornada que se espera termine a las 17:00 horas tiempo de México.

Rival Sons ya hizo su aparición sobre el escenario con "Do you worts", "Secret" y "Electric funeral", esta última un cover de la banda homenajeada.

"Esto es heavy metal", "vine a desayunar para ver la despedida de una gran banda" y "viva el rock", son algunos de los comentarios vertidos por la gente.

La pantalla oficial de transmisión muestra además en su parte baja reacciones de la gente frente a la cámara de su computadora, algunos haciendo movimiento de tocar batería, papás e hijos o grupos de amigos reunidos cantando.

La transmisión internet no está en vivo, pues se decidió que llegara con cierto retraso con respecto a las actividades originales.

El concierto estará disponible durante las siguientes 48 horas después de que concluya.

A la jornada aún le queda la participación de, entre otras, Lamb of God; Alice in Chains, Pantera, Slayer y Metallica. Se espera que Ozzy aparezca sobre el escenario alrededor de las 15:30 horas cantando en solitario una media hora, para luego salir con Black Sabbath, banda con la que hizo historia.

Será la última vez que interprete canciones como "Paranoid" al lado de Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, alineación original del grupo, con los que no se reunía desde hace dos décadas.