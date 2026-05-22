Entérate | Lo nuevo en streaming

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Por Estrella Govea

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      La última semana de mayo mantiene el movimiento en las plataformas de streaming con nuevas series, películas y documentales para quienes siguen buscando algo que ver desde casa.

      HBO

      En HBO ya se encuentran disponibles "Slaves of Faith: Heralds of the Gospel" y "Ravalejar", además de la primera temporada de "The Many Lives of Benjaman Kyle".

      El 27 de mayo llegará "A Complete Unknown", uno de los estrenos más esperados de la plataforma para estos últimos días del mes.

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      NETFLIX 

      Netflix también mantiene actividad constante en su catálogo. Ya están disponibles "The Boroughs" y "Ladies First", mientras que el 27 de mayo se estrenará la segunda temporada de "A Good Girl´s Guide to Murder", serie que regresa con nuevos episodios después de convertirse en uno de los títulos juveniles más comentados de la plataforma.

      PRIME VIDEO

      Prime Video apuesta por una mezcla de drama, acción y cómic. Ya puede verse "The Double", mientras que el 23 de mayo llegarán "Horizon: An American Saga Chapter 1" y "One Battle After Another".

      Más adelante, el 27 de mayo, la plataforma estrenará "Spider-Noir", una de sus producciones más llamativas del mes.

      DISNEY PLUS 

       Disney Plus también suma algunos estrenos para cerrar mayo. "Arco" ya se encuentra disponible dentro de Hulu en Estados Unidos, mientras que el 23 de mayo llegará "Banana Ball". Después, el 26 de mayo se estrenará "Sofia the First: Royal Magic", una nueva producción enfocada en el público infantil y familiar.

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