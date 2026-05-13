Ex de Cristian Castro opina de la situación sentimental del cantante

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

de la época en que salió con

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, por lo que, para la comediante, el actuar que el cantante ha tenido en relaciones más reciente, como ocurrió con su noviazgo con Victoria Kühne, es el habitual en él, pues en lainsaciable de encontrar, sus noviazgos nunca terminan por concretarse o alcanzar formalidad.La actriz fuepor "", mientras se encontraba en un, donde rememoró aquel tiempo en que sostuvo unacon "el Gallito feliz", aunque esta haya sido en intermitencias, como reconoció."Son muchos años que tuve estos encuentros, digamos, intermitentes con nuestro querido, fueronde intermitencia, terminamos como amigos y la vida nos llevó por diferentes caminos; a él por diferentes faldas, rumbos y países y yo dije 'no, pues ya'", dijo, con cierta comicidad.Fue entre elque,y a su círculo más cercano de amigos y, así como lo han atravesadodel cantante, como la argentina Mariel Sánchez o la regia Victoria Kühne, en su momento, ella también despertó, de un día a otro, enterándose de que ya estaba saliendo con"No es que haya sido unatóxica, los dos éramos muy jóvenes, él estaba en esta, la cual, ya vieron que no ha concluido porque ya pasaron todos estos años y él sigue buscando como desesperado la, así como es ahorita, así es él de siempre, imagínate estar con una persona, que tú estás superbién con él, te despides y a los tres días ves una nota donde presenta una nueva novia forma".reconoce que no fue una, sinoque tuvo que atravesar el sabor amargo de enterarse, por los, queestaba saliendo conPara la comediante, este tipo depodría estar asociado a lade Castro de encontrar una pareja estable y, esa misma urgencia, lo ha llevado a trastabillar y, en algunos casos, tomar"Yo creo que él tiene unde, y las personas que hemos tenido un acercamiento con él, en algún punto, no podemos estar al cien con él, somos mujeres con una carrera, con un trabajo, se ha involucrado con mujeres que todas tienen unaimportante, él necesita una mujer cien por ciento para lo que él diga y lo que él quiera".Con elque le caracteriza,indicó que experimentaba tristeza al ver que el cantante de "Azul" no haya encontrado aún a la persona con quien formalizar, por lo que alzó la mano, por si, un día, "el Gallito feliz" estuviera"A mí me duele cuando hacede que, de no encuentra a nadie,aquí estoy, tengoesperándote, desde la última vez que te enfureciste, que quedamos separados, ya no estés enojado conmigo y vuelve", dijo entre carcajadas.Dejando lasde lado, reconoció que, en, encontró al hombre quee hizo sentir amada."Es el hombre que, es el hombre con quien yo más bien me la he pasado, desafortunadamente, nos cruzamos en tiempos en que no eran los óptimos,, él tampoco porque no tuvimos unaformal", aclaró.