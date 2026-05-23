Familia de Marcovich confirma que está en coma por derrame cerebral
Agradecen las muestras de cariño y comunica la suspensión de conciertos hasta nuevo aviso
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La familia del músico Alejandro Marcovich, reconocido por su paso como guitarrista de la icónica banda Caifanes, informó que el artista se encuentra en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo.
Estado de salud y hospitalización de Alejandro Marcovich
De acuerdo con un comunicado emitido por sus familiares, Marcovich fue hospitalizado de emergencia tras el evento cerebrovascular. "El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado", se lee en el comunicado firmado por su esposa Gabriela Martínez, y sus hijos Béla y Diego Marcovich.
"Está en manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos. Por este motivo no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso", indicaron sus familiares.
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Reacciones y apoyo institucional
La esposa e hijos de Alejandro Marcovich aprovecharon su mensaje para agradecer las muestras de cariño hacia el músico, así como las "oraciones y buenos deseos" que les han hecho llegar.
"Esperamos su pronta recuperación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles", concluyó el comunicado.
El anuncio sobre el estado de Marcovich ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de fans, músicos y excompañeros de la escena del rock mexicano.
La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) publicó un mensaje en redes sociales para expresar su "solidaridad y deseos de pronta recuperación" para el exguitarrista de Caifanes que también es socio de la institución.
"Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y público, con la esperanza de que pueda superar la difícil situación de salud que enfrenta, acompañado de su familia y del equipo médico que lo atiende", apuntó la SACM en su mensaje.
Marcovich, de 65 años, formó parte de Caifanes entre 1989 y 1993, periodo en el que contribuyó significativamente al sonido de álbumes emblemáticos como El Diablito (1990) y El Nervio del Volcán (1994). Su estilo de guitarra, que fusionaba rock con elementos progresivos y sonidos latinoamericanos, lo consolidó como uno de los instrumentistas más influyentes del rock en español.
A lo largo de su carrera posterior, Marcovich desarrolló una trayectoria como solista, compositor y productor, además de colaborar con diversos artistas. En años recientes había enfrentado problemas de salud, incluyendo un tumor cerebral en 2010 y un diagnóstico de cáncer de próstata en 2022, del cual había hablado públicamente.
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