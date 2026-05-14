Fans reciben a J Balvin en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

está a solo unas horas de subir al escenario del

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de laen el primero de dos conciertos que tendrá en la capital del país.Luego de queanunció en noviembre durante su participación estelar enque, generó una enorme expectativa sobre lo que mostraría en la tarima.Por ahora el colombiano no ha dado pistas de las canciones que tiene en el, aunque seguramente incluirá varias de "", "" y "Mixtape", sus tres discos más recientes.Aunque losde su carrera no faltarán en elpor lo que "", "6 A.M", "Poblado", "Amarillo" o "Bobo" harán retumbar el domo de cobre este jueves 14 de mayo y mañana viernes 15 de mayo.Ayer, elfue captado saliendo de un restaurante en la, su presencia no pasó desapercibida, y decenas de fans se arremolinaron a su alrededor, incluso, compartió una foto del momento en sus¿A qué hora empieza eldeenEldeen elde lainiciará en punto de lasde acuerdo a la información oficial proporcionada por los organizadores.Se espera que el show termine cerca de las 22:30 horas.¿Qué sí y qué no llevar aldePara eldecomo en todos los eventos masivos similares en lahay una lista de objetos que sí puedes llevar y otra de los que es mejor dejar en casa:Sí llevar· Celulares· Baterías externas· Bolsas pequeñas· Maquillaje compacto· Tapones para oído· Medicamentos con receta· Cámaras profesionales· Alimentos y bebidas· Mochilas grandes· Cigarros electrónicos· Objetos punzocortantes· Aerosoles· ParaguasLosdeya sonen