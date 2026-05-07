Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar
La preventa de boletos para clientes HSBC iniciará el 13 y 14 de mayo, confirmando la expectativa del evento.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El Festival Arreregresa
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
al lugar que lo vio nacer, la Ciudad de México y esta vez con un elenco de primera.
Este 2026, el evento de música regional celebra su tercera edición y hace apenas unos minutos revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.
A la cabeza del cartel se encuentra Alejandro Fernández "El Potrillo", además de la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, íconos de la música mexicana.
Para completar el elenco está Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Grupo Cañaveral, Los dos carnales, El Mimoso, Los Plebes del rancho y Mi banda el mexicano, entre otros.
El festival Arre se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa arrancará este 13 y 14 de mayo para clientes HSBC.
no te pierdas estas noticias
Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar
SLP
El Universal
La preventa de boletos para clientes HSBC iniciará el 13 y 14 de mayo, confirmando la expectativa del evento.
Miley Cyrus recibirá estrella en Paseo de la Fama de Hollywood
SLP
El Universal
La cantante y actriz estadounidense será homenajeada el 22 de mayo en Los Ángeles con una estrella oficial.
Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición
SLP
El Universal
La influencer regiomontana Bella Dueñas advierte sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.