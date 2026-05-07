Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El

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al lugar que lo vio nacer, lay esta vez con un elenco de primera.Este, el evento de música regional celebra suy hace apenas unos minutos revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.A la cabeza del cartel se encuentra"El Potrillo", además de la, íconos de la música mexicana.Para completar el elenco está, Grupo Cañaveral, Los dos carnales, El Mimoso,y Mi banda el mexicano, entre otros.Else llevará a cabo los próximosen ely la preventa arrancará este 13 y 14 de mayo para clientes HSBC.