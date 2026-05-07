logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar

La preventa de boletos para clientes HSBC iniciará el 13 y 14 de mayo, confirmando la expectativa del evento.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 06:17 p.m.
A
Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El
Festival Arreregresa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


al lugar que lo vio nacer, la Ciudad de México y esta vez con un elenco de primera.
Este 2026, el evento de música regional celebra su tercera edición y hace apenas unos minutos revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.
A la cabeza del cartel se encuentra Alejandro Fernández "El Potrillo", además de la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, íconos de la música mexicana.
Para completar el elenco está Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Grupo Cañaveral, Los dos carnales, El Mimoso, Los Plebes del rancho y Mi banda el mexicano, entre otros.
El festival Arre se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la preventa arrancará este 13 y 14 de mayo para clientes HSBC.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar
Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar

Festival Arre 2026 vuelve a Ciudad de México con elenco estelar

SLP

El Universal

La preventa de boletos para clientes HSBC iniciará el 13 y 14 de mayo, confirmando la expectativa del evento.

Miley Cyrus recibirá estrella en Paseo de la Fama de Hollywood
Miley Cyrus recibirá estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

Miley Cyrus recibirá estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

SLP

El Universal

La cantante y actriz estadounidense será homenajeada el 22 de mayo en Los Ángeles con una estrella oficial.

Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición
Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición

Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición

SLP

El Universal

La influencer regiomontana Bella Dueñas advierte sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.

Li cham, la película en lengua tsotsil que llega a cines
Li cham, la película en lengua tsotsil que llega a cines

"Li cham", la película en lengua tsotsil que llega a cines

SLP

El Universal

El documental en tsotsil se estrena en cines comerciales y es distribuido por Artegios, compañía de Everardo González.