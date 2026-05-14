Fey se sincera sobre combate de Mario Bautista y Aarón Mercury

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La cantante

como "horrible" el enfrentamiento entre su primo Mario Bautista y Aarón Mercury durante el evento Supernova Génesis 2026, al considerar que este tipo de combates representan un

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cuando quienes suben al ringDurante suen la Ciudad de México, la intérprete fue cuestionada sobre la participación de su familiar en este tipo de espectáculos. Su postura se centró en la preocupación y en el peligro que implica que personas sin formación boxística se enfrenten en el ring.nada, me parece horrible. ¿Tú sabes lo que es, como prima, como, estar viendo que se pegan dos personas? La verdad está muy fuerte porquey eso es lo que te da mucho miedo, porque cuando la gente es profesional es otra cosa. Más allá de eso, lo amo, lo adoro, pero lo quiero ver siempre cantando, con su carita bien, que no le vayan a hacer daño y que no se meta en cosas que no tienen sentido. Es lo que opino y ya se lo dije a él también", dijo ante los medios de comunicación.La cantante, quien hace unos meses participó en la pelea de Saúl ´Canelo´ Álvarez interpretando el, destacó la diferencia entre los combates profesionales y este tipo de eventos con figuras públicas.Desde su perspectiva, ely lamarcan unaentre ambos escenarios."La gente profesional es otra cosa", puntualizó.En ese contexto, reiteró que su opinión también se la expresó directamente a Bautista, a quien prefiere ver enfocado en sucelebrade carrera conMás allá de la polémica,centró su encuentro con medios en el anuncio de su nueva etapa musical. A tres décadas de trayectoria, la cantante presentó el concepto de su gira "– The Happy Era", con la que regresará alel próximo"Me siento muy amada gracias a todo lo que viví en esta gira. La gente te cuenta cosas súper personales, momentos de su vida, y eso hace que todo cobre sentido".El espectáculo apuesta por unaque conecta con lay la libertad asociada a la adolescencia. La propuesta incluye un recorrido por sus éxitos, acompañado de visuales renovados y momentos especiales en los que interpretará canciones que marcaron su propia historia musical."Eles un lugar mágico donde se pueden hacer muchas cosas. Siempre me regresa a esa sensación de estar con mi, de cómo crecimos juntos con el público.La primera vez que estuve aquí fue en el 96, con mi mamá, que me echaba todas las porras. No entendía lo que estaba pasando allá afuera, pero fue uno de los escenarios que siempre soñé pisar".Lejos de un formato tradicional, la artista plantea elcomo unaque invite adel presente inmediato. La idea, explicó, es recuperar una sensación de ligereza y celebración colectiva.Con humor, describió el show como una especie de "" que permite al público reencontrarse con una etapa más libre, donde lafuncionaba como un espacio de identidad y escape. También prometió cantar losque más le gustan a sus fans como "Media Naranja", "Azúcar Amargo" y "La noche se mueve".