Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

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, recuerda al padre de la actriz, en lo que habría sido su, pues este falleció hacey, sin importar el paso del tiempo, lasigue refiriéndose a su marido como el amor de su vida.Lanunca deja pasar una, relacionada a la, sin que recurra a sus redes para rememorar elque existió entre ellos.Este miércoles, don Carlos habría cumplido 68 años de edad; lamentablemente, sólo llegó a vivirpues, en 2002, cuando Eiza tenía sólo 12 años, sufrió undel que no sobrevivió.En su publicación,al, recordándolo como un hombre que la contuvo y protegió durante los años que pudieron compartir y cosechar su amor."Ese ser que me regaló vida en el ayer y en el hoy, tú, el hombre que siempre supo contenerme, tú, con una solame hacías, tú, que con tume hacías confiar en la vida".También lo describió como una figura paterna inigualable para sus hijos, Yulen, el mayor, y Eiza, la más pequeña."Supiste sercon los que elegiste para regalarle tu, tus hijos".Se refirió, además, alque aún conserva para él pues, en todos estos años,ha sido abierta en compartir quea Carlos, al que se refirió en el post como el"Mi flaco querido recuerdo cada instante contigo, cada vivencia, cada minuto de amor, de besos, de mirarnos a los ojos y decirnos cuánto nos seguimos amando, porquede haber partido no impiden dejar de ver el futuro tan entrelazado entre toda estaque juntos formamos".deporque, un hombre como tú, no tiene final, feliz cumpleaños,amando, tuyo es mi corazón por siempre, ´100 años pienso en tí´, como me cantabas en las serenatas que me llevabas, te amo, por siempre".En unaqueconcedió a "", en 2022, dijo que, el golpe más fuerte que atravesó fue el, el cual le dio unay reconoció que, antes de ese suceso, se dejó llevar por lay la"Mi, sin duda, creo que la, ahí, todo lo engreída, porque sí, era pesadísima, mamona, me iba bien, yo me creía la más de las mases, ahí fue que yo entendí un montón de cosas, ahí fue mi proceso, uno de mis grandes aprendizajes, sólo se puede, lo que tenemos hoy, en este momento, es, no hay manera que no lo puedaso no lo debasy, mucha gente, estamos siempre pensando en lo que va a venir o en el, siempre estamos en esta, pero no en el".