Grupo Frontera presenta canción oficial para Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Previo al partido de la

en contra de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 22 de mayo,

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, presidente de la Federación Mexicana de Futbol habló de la importancia de conectar con la afición a través de laEsto en una conferencia de prensa en la que también estuvo presente, el Head of Amazon en Latinoamérica, con motivo delde, canción depara apoyar al Tri en este Mundial 2026.A este respecto Mikel atendió a EL UNIVERSAL y un par de medios en los pasillos del recinto para mencionar la importancia del tema a la hora de volver a hacer que los aficionados confíen en lade cara a la justa."Hay formas de convencer y una de las mejores para llegar al corazón de la gente, pues es lay sobre todo lacantada por un grupo que tiene tanta penetración en los jóvenes, me parece que esen vez de Hard Power", dijo.Esto aunado a que según compartió en el evento oficial, elestá teniendo unimportante:"Desde hace 13 años no habíamos tenido tantoa pelea en México y Estados Unidos y tanta asistencia a los estadios".Unir al futbol con lano fue tarea fácil y este encargo fue de , Forat, quien junto a su equipo eligieron a Frontera por su conexión con la gente y la relevancia que han cobrado en los últimos años.Además, el ejecutivo considera que tanto el balón pie como el arte van de la mano desde hace mucho tiempo y logran despertar las mismasen la gente."Son las dos más grandesque tiene este país,, la pasión que genera eles increíble y laes exactamente igual, vienen de la mano desde hace mucho, mucho tiempo", explicó."El futbol está en los chavos en la escuela, en una mesa con tuy hablas de futbol, te apasionas, te peleas con tus familiares, discutes y defiendes a tu equipo, con lapasa igual, genera pasión, hacer una canción que represente y que una de estas, es un orgullo", complementó.Además, tanto el líder de la FMF como el ejecutivo de Amazon compartieron quepresentará eldealdel México vs Ghana, además, la agrupación la tocará en vivo para los aficionados que estén en el recinto.