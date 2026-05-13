Guillermo del Toro celebra 20 años de El laberinto del fauno en Cannes

Hace veinte años, Guillermo del Toro estrenó "El laberinto del fauno" en el Festival de Cine de Cannes. Llegó con ansiedad. Era hacia el final del festival y muchos periodistas se habían marchado. La producción de la película había sido una pesadilla.

Luego el público le dio una ovación de pie de 22 minutos, la más larga en la historia de Cannes.

"Es el tiempo de trayecto hacia el trabajo", bromeó del Toro. "Es más o menos lo que me toma ir de casa a la oficina. Alfonso Cuarón, que hizo esta película conmigo como productor, se volvió hacia mí en algún momento y me dijo: ´Déjalo entrar. Relájate´. Yo estaba muy tenso. No se me da muy bien recibir elogios".

Del Toro regresó a Cannes para proyectar una restauración de una de sus películas más queridas el martes. Poco antes, se reunió con un reportero para una entrevista en un hotel de la Croisette, a unos pasos de donde su vida como cineasta cambió hace dos décadas.

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Un exuberante cuento de hadas ambientado en la España franquista de 1944, "El laberinto del fauno" trata sobre la joven Ofelia (Ivana Baquero), que ha llegado con su madre para quedarse con su nuevo padrastro fascista, el capitán Vidal (Sergi López). Ambientada en gran medida en el norte de España, es Del Toro en su versión más terrenal y más imaginativa.

Los libros cobran vida cuando se sostienen. Las puertas se materializan a partir del contorno trazado con una tiza. Y las criaturas, hadas, un fauno, el inolvidable Hombre Pálido, con ojos en las palmas de las manos, revelan un mundo de encantamiento más profundo y más oscuro.

Un punto de inflexión para del Toro

Del Toro, que desde entonces ha hecho "The Shape of Water" ("La forma del agua") y "Frankenstein", reconoce que no se habría convertido en el cineasta que es hoy si no hubiera hecho "El laberinto del fauno". En aquel momento, era el realizador bien considerado pero no muy conocido de "Hellboy" y "Blade 2".

"Me llegaban todas las ofertas de Marvel de parte de Avi Arad. Fue una decisión real ir a hacer la película que nadie quería financiar", comenta del Toro. "Fue una de las pocas veces en mi vida en que tomé una decisión. Y la tomé una y otra vez porque todo lo que podía salir mal salió mal; cada puerta que podía cerrarse en mi cara, se cerró en mi cara".

Del Toro hizo "El laberinto del fauno", que Cineverse y Fathom Entertainment reestrenarán en cines el 9 de octubre, por 19,5 millones de dólares, el mismo presupuesto de "The Shape of Water", ganadora del Oscar a mejor película. Pero justo después de que Del Toro mudara a su familia a España para el rodaje, un importante financiador se retiró.

"Dije: me quedo. Vamos a hacer esta película", recuerda el cineasta.

Los incendios forestales en España fueron otra complicación. Tan verde y mágico como es el bosque en "El laberinto del fauno", hicieron falta meses de riego para darle vida. "Cada árbol frondoso que ven, lo hicimos frondoso", señala del Toro. "Cada helecho lo plantamos".

El árbol icónico de la película, sin embargo, fue obra del diseño artístico de Eugenio Caballero. Del Toro ha sido reconocido desde hace tiempo por su arte lleno de textura, pero "El laberinto del fauno" incluye algunas de sus creaciones más memorables. En un momento en que la inteligencia artificial está abriéndose paso en la realización cinematográfica, la belleza artesanal de la película destaca aún más.

"Creo que la gente sabe de manera instintiva cuando has hecho un esfuerzo", afirma del Toro. "Perciben que la artesanía es importante para ti. No vamos al cine solo para ver el mundo. Vamos para ver un mundo que no reconocemos. Cuanto más el diseño es algo que no has visto antes, hecho a mano, se nota".

"El cine virtual, para mí, no es tan interesante", añade. "No estás buscando un accidente. No estás buscando la humanidad".

Crecer con "El laberinto del fauno"

Nada es más humano en "El laberinto del fauno" que su joven protagonista. Baquero tenía apenas 11 años cuando filmó la película, pero del Toro la llama "la actriz más madura a la que he dirigido". Baquero, ahora de 31 años, también fue a Cannes para la proyección.

"Durante el proceso de audición, él no me trató con condescendencia", cuenta Baquero. "Me trató como a una adulta. Me dejó mucha tarea. Me dio muchas referencias de películas, algunas de las cuales eran, como ´Grave of Fireflies´ (´La tumba de las luciérnagas´)— muy oscuras".

"El laberinto del fauno", una fábula clasificada R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) con estallidos sangrientos de violencia, no es precisamente para niños. Pero a Baquero no la protegieron de ninguna de sus crueldades. Creció con "El laberinto del fauno".

"Puedo disfrutarla cada vez más con el paso del tiempo", expresa. "Puedo tomar distancia de haber estado en la película y verla con otros ojos. Casi ya no me veo como esa niña. Sí me veo, pero fue hace 20 años".

Tras su estreno en Cannes, "El laberinto del fauno" fue aclamada como una obra maestra y luego obtuvo seis nominaciones al Oscar, ganando tres (por fotografía, dirección artística y maquillaje). Pero del Toro llama a su experiencia al proyectar la película para Stephen King "mi Oscar". Viajó a Maine, cargando sus rollos de película, para mostrársela al autor al que veneraba desde niño. "El Hombre Pálido lo hizo retorcerse de verdad", dice del Toro.

En "El laberinto del fauno", hay fuerzas ocultas y eternas bajo tierra que sobreviven a los azotes del mal que puedan pisotear arriba. Hay magia en el mundo, pero hay que saber dónde buscar. Dos décadas después, del Toro todavía lo cree.

"Lo he experimentado en el mundo real. No faunos ni hombres pálidos ni hadas", comenta, riéndose. "Me parece que cuando tu voluntad se alinea con la corriente vital del cosmos, ves cosas que pasan que son tremendas. Cuando nadas contra la corriente vital, las cosas salen mal".