Guillermo del Toro, obtiene su tercer Óscar, ahora por "Pinocchio" (FOTOGALERÍA)

El cómico Jimmmy Kimmel, presentador de la 95 edición de los Óscar, dio inicio a la gala de este año haciendo hincapié en el hecho de que gran parte de los nominados fueron seleccionados por primera vez en sus carreras por parte de la Academia de Hollywood

"Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Brendan Fraser son muchos los que están nominados por primera vez. Son importantes las primeras veces", recordó en tono de humor el conductor de la ceremonia.

Además, segundos antes de que arrancara el evento, se pudo ver a Kimmel 'llegando' en avión al Teatro Dolby de Los Ángeles junto a Tom Cruise en referencia a la película nominada "Top Gun: Maverick".

El primer Óscar de la noche fue para la mejor película de animación, el cual obtuvo el mexicano Guillermo del Toro, por "Pinocchio", el tercero en su carrera.

En el teatro Dolby de Los Ángeles, el mexicano consiguió superar a cintas como "Turning Red" de Disney o "El Gato con Botas", convirtiendo así su proyecto de Stop Motion como la película de este género más premiada de la temporada.

De mano del actor Dwayne Johnson y la actriz Emily Blunt, el tapatío recibió su tercer estatuilla y quizá, la más especial, pues él mismo ha declarado que "Pinocchio" es uno de sus proyectos más entrañables.

Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el óscar al mejor actor secundario por su papel en "Everything Everywhere All at Once".

"Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí", expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin"); Brian Tyree Henry ("Causeway") y Judd Hirsch ("The Fabelmans").

Jamie Lee Curtis consiguió el óscar a la mejor actriz secundaria por su papel en "Evrything Everywhere All at Once".

"Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!", exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera.

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("The Whale"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin") y Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All at Once") completaban la terna de finalistas en este apartado.

En mejor cortometraje, el Oscar se lo adjudicó "An irish goodbye", mientras que en mejor documental, el premio se lo llevó "Navalny".

El Óscar en la categoría de mejor maquillaje y peinado lo obtuvo "La ballena".

En la categoría de mejor diseño de vestuario, el Óscar es para " Black panther: Wakanda forever".

La película alemana "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, recibió hoy el óscar a mejor película internacional, dejando atrás a la cinta latinoamericana de Santiago Mitre "Argentina, 1985".

En la categoría de mejor corto documental, el Óscar se lo llevó "Nuestro bebé elefante".

En mejor corto animado, el Óscar fue para "El niño, el topo, el zorro y el caballo".

En la categoría de mejor diseño de producción, el Óscar se lo llevó "Sin novedad en el frente".

El Óscar a mejor banda sonora lo consiguió "Sin novedad en el frente".

La Academia otorgó el Óscar a mejores efectos visuales, a la película "Avatar: el camino del agua".

En la categoría de mejor guion original, el Óscar fue para "Todo en todas partes al mismo tiempo".

En mejor guion adaptado, el Óscar fue para "Ellas hablan".

En la categoría de mejor sonido, el Óscar lo consiguió "Top Gun: Maverick".

El Óscar a mejor canción original fue para "Naatu Naatu", de "RRR", superando así a Lady Gaga, quien competía con "Hold my hand", de "Top Gun: Maverick" y a Rihanna, con Lift me up", de "Black Panther: Wakanda Forever".

En las categorías de mejor edición y mejor dirección, los premios se los llevó "Todo en todas partes al mismo tiempo". Dicho filme fue dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.