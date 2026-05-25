Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido
La pareja prepara una ceremonia privada en Reino Unido para finales de 2026 con familiares y amigos cercanos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Harry Styles y Zoe Kravitz estarían próximos a contraer matrimonio este mismo invierno, según reportes internacionales.
Detalles confirmados sobre la boda
De acuerdo con información publicada por Page Six, el cantante y la actriz se encuentran en plenos preparativos para su boda, que se llevará a cabo en Reino Unido durante la temporada navideña.
La ceremonia será muy íntima, con una lista de invitados integrada únicamente por familiares y amigos cercanos, según una fuente cercana a la pareja.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cronología del romance y compromiso
El exintegrante de One Direction y la hija de Lenny Kravitz iniciaron su relación hace menos de un año, pero el amor entre ambos ha sido evidente desde entonces.
Fueron vistos por primera vez juntos en agosto de 2025 en Roma, donde mostraron una evidente cercanía. Posteriormente, la prensa los captó compartiendo momentos en Nueva York, Los Ángeles, Londres y, más recientemente, en Ámsterdam, ciudad donde Styles comenzó su gira mundial.
Los rumores sobre su compromiso surgieron en abril pasado, cuando Zoe fue vista en la capital británica luciendo un anillo de diamantes.
Para Zoe Kravitz, esta sería su segunda boda. Anteriormente estuvo casada con Karl Glusman y luego comprometida con Channing Tatum, relación que terminó en 2024.
En contraste, para Harry Styles sería su primer matrimonio, tras años de relaciones mediáticas con figuras como Taylor Swift, Kendall Jenner y Olivia Wilde.
no te pierdas estas noticias
Harry Styles y Zoe Kravitz planean boda íntima en Reino Unido
El Universal
La pareja prepara una ceremonia privada en Reino Unido para finales de 2026 con familiares y amigos cercanos.
Karol G, Maluma y Tito Double P brillan en AMAs 2026 en Las Vegas
El Universal
La alfombra azul de los AMAs 2026 en Las Vegas destacó por la presencia de artistas latinos como Karol G y Maluma.
Hallan sin vida a Stewart McLean: autoridades investigan homicidio
El Universal
McLean destacó en producciones de Vancouver como