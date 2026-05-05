Imelda Garza Tuñón deja atrás críticas con nuevo cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de meses de que

usara la cabellera larga y castaña, la joven decidió que era tiempo de

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pues, para ella, se trata de un cambio que comienza en el físico, pero también repercute en el interior; está decidida en dejar lo negativo en el pasado.Fue el viernes anterios que la exnuera de Maribel Guardia acudió a, la famosa extensionista, para darle mantenimiento a su cabello, a propósito que, al día siguiente, su hijo, José Julián Figueroa, celebraría suEn la cita, la experta enle explicó a Imelda que, a diferencia de lo que le habían hecho pensar, lasque tenía colocadas no eran de cabello natural, motivo por el que ya no se encontraban en muy buenas condiciones.Y, aunque a lo largo de este último año, lapso en que Garza Tuñón usó las, suconsiderablemente, como se puede ver en un video, compartido por Betzel, optó porque volvieran a colocarle mechones que llegan casi a la mitad de su espalda.Lasson castañas y casi en la punta, fueron decoloradas con un tono rubio." acompañó a la joven en el proceso, el que confió que no sólo se trata de una renovación de imagen, sino que representaba una..., yo creo que, yo creo quecosas que venía cargando y que ya no tengo que cargas porque ya no son mías,todo lo malo que me ha venido pasando este último año y medio", dijo Imelda.Para la aspirante a intérprete de ranchero es importante trabajar en su persona y demostrarse, a sí misma, que puede ofrecer unade ella a quienes la rodean."Me gusta evaluar constantemente mis errores, me gusta evaluar mis pensamientos, trato de ser una, cada día, yo sé que es complicado, yo sé que todos hemos cometido muchísimos errores, pero trato y, ahora que me vi en el espejo dije 'o sea, es un cambio más, es unamía'", explicó.