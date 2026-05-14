Influencer Muñeca Bella capta accidente vial en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Un grave

conmociona a la capital de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

tras difundirse las imágenes de una camioneta que cae desde una altura aproximada de cinco metros durante la madrugada del 9 de mayo de 2026.El percance ocurre en el puente del boulevard Fundadores, a la altura de lay frente al Motel Corona, cuando el conductor de una unidad tipo Expedition color dorado pierde el control tras invadir el carril contrario.De acuerdo con el análisis de los hechos, el siniestro se atribuye directamente aly a la conducción bajo los influjos del alcohol, factores que ponen en peligro constante laque circulan por la zona.El impacto de la transmisión y el perfil de "El momento exacto del siniestro es registrado de forma fortuita por la influencer conocida como "" (identificada como Devanhi), quien acostumbra realizar contenido digital en ese sector de la ciudad. El proceso del incidente captado en su transmisión se describe de la siguiente manera:· Captura en tiempo real: La influencer se encuentra realizando unapara la plataforma TikTok cuando capta el momento en que la camioneta prácticamente "vuela" tras perder el control en el cruce de Ampliación Morelos.: Ante el impacto, Devanhi expresa con sorpresa y temor: "¡Ay Dios, padre, todopoderoso...!".· Contenido digital: "" es unalocal que suele grabarse en diversas zonas de; en esta ocasión, su actividad permite documentar el frenado previo y la posterior caída del vehículo.Exigencias de seguridad y prevención ante accidentes vialesLa repetición de este, especialmente durante los fines de semana, genera una alerta entre la comunidad y losvial. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (), lay elson las principales causas de desgracias evitables en la infraestructura urbana. La gravedad del impacto en el puente Fundadores reitera la necesidad de implementar medidas de control más rigurosas.Según lade Riesgos y Protección Civil, es fundamental que las autoridades locales robustezcan lospara retirar unidades y licencias a quienes conducen en estado de ebriedad.Laes el factor determinante, pero el acompañamiento deresulta indispensable para proteger a los ciudadanos que transitan hacia sus hogares o trabajos.De acuerdo con expertos en movilidad del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, la vigilancia estrecha de los límites de velocidad enes una acción prioritaria para evitar que se sigan repitiendo situaciones que ponen en riesgo la vida de personas inocentes.