Javier es el primer eliminado de MasterChef 24/7

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La primera gala de eliminación de "

" dejó momentos intensos dentro de la cocina.

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, Camila, Claudia, Arturo,, Michelle, Luis, Carmen y Javier "La Chuleta Metalera" disputaron su permanencia en el programa, mientras -afuera- gran parte de la conversación estaba centrada en la final de la Liga MX y la victoria de Cruz Azul.Elpuso a prueba la velocidad de los cocineros, quienes tuvieron únicamentepara preparar un platillo capaz de convencer a los jueces.Los chefs, Zahie Téllez y Poncho Cadena degustaron cada preparación y destacaron especialmente el platillo "Para mamá", aunque se mostraron indecisos por elegir a quién salvar; Julio utilizó el beneficio de "el Pin del chef", evitando que las preparaciones defueran aprobadas.Los primeros salvados de la nocheLos primeros participantes en asegurar su permanencia fueron:Ambos subieron al balcón y aseguraron una semana más dentro de la competencia, por el premio de 2 millones de pesos.Elen las raícesPara la segunda prueba, los chefs pidieron a los participantes cocinar un platillo inspirado en susy recuerdos familiares.Los concursantes tuvieronpara cocinar, convirtiéndose en la última oportunidad para quitarse el mandil negro y evitar la eliminación.Al terminar la degustación también cerró la votación del público, dejando definida la decisión final.La audiencia eligió salvar a, quien obtuvo 32% de los votos.Por su parte, eldecidió salvar a Lancer, mientras Luis, Camila y Arturo también lograron subir al balcón.¿Quién fue eliminado de ""?El platillo de Javier "La Chuleta Metalera" no logró convencer a los jueces con su "", el cual preparó con picadillo y mantequilla.La presentación y el resultado final recibieron críticas por parte del panel y finalmente el participante se convirtió en eldel reality.