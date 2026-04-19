logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona

Joan Manuel Serrat acompañó a Sheinbaum en el recorrido del centro de investigación tecnológica en Barcelona.

Por El Universal

Abril 19, 2026 05:17 p.m.
A
Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona

CIUDAD DE

MÉXICO
, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Joan Manuel Serrat

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


estuvo presente en una de las actividades que la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo en Barcelona, fue la mandataria mexicana que mostró admiración por el cantautor catalán que, a lo largo de su trayectoria, se ha dado a conocer por sus composiciones, cargadas de ideología política.
Mientras en nuestro país aún dormíamos, la presidenta Sheinbaum presidía un encuentro con diferentes funcionarios españoles. En búsqueda de un acercamiento tecnológico, entre México y Cataluña, la funcionaria visitó el Barcelona Spercomputing Center.
Fue en esa visita que se encontró con Serrat, que junto con Núria Montserrat (titular de Investigación y Universidades) y Gerardo Pisarello (secretario primero de la Mesa del Congreso), la acompañaron por el recorrido del centro de investigación.
Sin embargo, fue sólo con el cantautor con quien la presidenta compartió una fotografía en sus redes; junto a la imagen escribió una frase en la que demostró la admiración que siente por el cantante.
"Me dio mucha emoción y alegría conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia".
Y es que, desde sus inicios, el cantautor ha sido asociado con los motes de "poeta popular", "trovador" y "cronista musical", pues a través de sus canciones retrataba, especialmente, la vida humilde con la que se forjó, en su natal Poble-sec (Pueblo seco).
Sus primeros discos fueron lanzados, íntegramente, en catalán, hasta que en 1969 lanzó "Dedicado a Antonio Machado, poeta", su primer álbum en español y en el que, además, trabajó como una adaptación a la música parte de la obra del escritor español.
Todo esto sucedió mientras continuaba el régimen de Francisco Franco, y el país entraba en estado de excepción; mientras, Serrat le cantaba a la memoria de un poeta republicano que, entre sus sueños, se encontraba en que la soberanía estuviera a cargo del pueblo y no de una monarquía.
Y, aunque ese álbum pudiera parecer una provocación directa, en realidad, no fue sino hasta que Serratviajó a México, como parte de una de sus giras y la prensa lo cuestionó acerca de la dictadura autoritaria por la que era gobernado su país; él condenó las ejecuciones y su respuesta lo que condenó su regreso a España.
El régimen dictó una orden de búsqueda y captura, motivo por el que Serrat ya no pudo salir de México y, ese fue el comienzo de lo que él ha descrito una etapa "amarga", pero también "humanamente fantástica".
A pesar de que vivió carencias económicas -por lo que vivió en la casa de los Taibo y fue apoyado por Camilo Sesto- y también creativas, en nuestro país encontró una cultura con la que se identificó y de la que ya nunca se pudo desarraigar pues, como él ha asegurado, a partir de su estancia en México comenzó a tener dos patrias.
"Yo me siento profundamente ligado a México, no es verdad que tengamos una patria a cada lado, sino las dos en cada una, losé porque yo tengo las dos".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona
Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona

Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona

SLP

El Universal

Joan Manuel Serrat acompañó a Sheinbaum en el recorrido del centro de investigación tecnológica en Barcelona.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Los Simpson el 19 de abril?
¿Por qué se celebra el Día Mundial de Los Simpson el 19 de abril?

¿Por qué se celebra el Día Mundial de "Los Simpson" el 19 de abril?

SLP

El Universal

El Día Mundial de Los Simpson se celebra el 19 de abril por su debut en 1987

Justin Bieber invita a Billie Eilish al escenario de Coachella
Justin Bieber invita a Billie Eilish al escenario de Coachella

Justin Bieber invita a Billie Eilish al escenario de Coachella

SLP

El Universal

Big Sean y SZA participaron en el concierto de Justin Bieber durante el último fin de semana de Coachella.

Rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna crece antes de pelea en CDMX
Rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna crece antes de pelea en CDMX

Rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna crece antes de pelea en CDMX

SLP

El Universal

Ambas participantes llegan invictas y con récords destacados al evento que enfrentará a México contra Argentina.