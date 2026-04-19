Joan Manuel Serrat se reúne con Claudia Sheinbaum en Barcelona

CIUDAD DE

, abril 19 (EL UNIVERSAL).-

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estuvo presente en una de las actividades que la presidentallevó a cabo en Barcelona, fue la mandataria mexicana que mostrópor el cantautorque, a lo largo de su trayectoria, se ha dado a conocer por sus composiciones, cargadas de ideología política.Mientras en nuestro país aún dormíamos, la presidentaun encuentro con diferentes. En búsqueda de un acercamiento tecnológico, entrey Cataluña, la funcionaria visitó elFue en esa visita que se encontró con, que junto con(titular de Investigación y Universidades) y(secretario primero de la Mesa del Congreso), la acompañaron por el recorrido del centro de investigación.Sin embargo, fue sólo con el cantautor con quien la presidenta compartió una fotografía en sus redes; junto a la imagen escribió una frase en la que demostró laque siente por el cantante."Me dio mucha emoción y alegría conocer en persona a, uny la".Y es que, desde sus inicios, el cantautor ha sido asociado con los motes de "", "" y "", pues a través de sus canciones retrataba, especialmente, la vida humilde con la que se forjó, en su natal Poble-sec (Pueblo seco).Susfueron lanzados, íntegramente, en, hasta que enlanzó ", poeta", su primery en el que, además, trabajó como una adaptación a la música parte de la obra del escritor español.Todo esto sucedió mientras continuaba el, y el país entraba en; mientras,le cantaba a la memoria de unque, entre sus sueños, se encontraba en que la soberanía estuviera a cargo del pueblo y no de una monarquía.Y, aunque ese álbum pudiera parecer una, en realidad, no fue sino hasta que, como parte de una de sus giras y la prensa lo cuestionó acerca de lapor la que era gobernado su país; él condenó las ejecuciones y su respuesta lo que condenó su regreso a España.El régimen dictó unay captura, motivo por el queyadey, ese fue el comienzo de lo que él ha descrito una etapa "amarga", pero también "humanamente fantástica".A pesar de que vivió-por lo que vivió en lay fue apoyado por Camilo Sesto- y también creativas, en nuestro país encontró una cultura con la que se identificó y de la que ya nunca se pudo desarraigar pues, como él ha asegurado, a partir de su estancia encomenzó a tener"Yo me siento, no es verdad que tengamos una patria a cada lado, sino las dos en cada una, losé porque yo tengo las dos".