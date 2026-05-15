Joe Jonas llega a Ciudad de México previo a Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Con la Ciudad de México de fondo,

al país previo al

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, donde losse presentarán este sábado.El intérprete de "Leave Before You Love Me" publicó unen su cuenta deen el que realiza una caminata con actitud retadora mientras observa a su alrededor con un aire de misterio y porta unaEl clip, además, está ambientado con un icónicode "", protagonizado por, interpretado por Tom Hardy, durante el secuestro de un avión de la CIA.En el fragmento, el personajesobre lay el: "No importa quiénes somos. Lo que importa es nuestro plan" y "A nadie le importó quién era yo hasta que me puse la máscara."añadió en español en la: "Ya aterrizamosss CDMX".Horas antes del post del cantante, en X circularonde su recorrido por elde la Ciudad de México junto a su hermanoha expresado en varias ocasiones su, ya sea al ondear laen sus conciertos o al utilizar audios de telenovelas mexicanas para dramatizaciones en redes sociales.Losllegan a México tras una parada en, en el Allianz Parque, como parte de su, con el que promocionan su séptimo álbum y celebran 20 años de trayectoria.Lael 10 de agosto de 2025 en Nueva Jersey y concluirá en agosto de 2026., exintegrante de One Direction, fue captado a su llegada alde la Ciudad de México pordurante la noche del jueves.portó un conjunto beige y lentes negros, ya los fans con una sonrisa; incluso se tomó unacon ellos antes de retirarse.El intérprete de "" se presentará en elque losel sábado.