Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu brillan en Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu brillaron el sábado en la primera noche del festival Tecate Emblema de la Ciudad de México que también contó con presentaciones de RuPaul, LP y Lost Frequencies.

Desde temprano se podían ver fans con camisetas de los Jonas Brothers y estallaron de emoción cuando Joe, Nick y Kevin subieron al escenario para cantar temas como "Love Me to Heaven", "Only Human", "S.O.S.", "Sucker" y "What a Man Gotta Do". También tuvieron una entretenida sección en la que buscaban letreros de las fans para hacerles complacencias musicales acústicas. Una de ellas había hecho un juego de preguntas y respuestas en el que tenían que elegir una telenovela colombiana o mexicana, después de que Joe, quien llevaba una camiseta inspirada en la selección mexicana de futbol, eligiera "Teresa" y respondiera que pensaban tocar "Backwards" la opción que quedó fue "Video Girl".

Los Jonas Brothers regresaron con su concierto a la Ciudad de México tras una ausencia de cuatro años luego de que tuvieran que cancelar en 2024 por problemas de salud de Nick Jonas aunque habían estado en 2025 en la Feria de las Fresas de Irapuato, Guanajuato, en 2025.

Cazzu

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Una de las primeras fans en decir que tenía ganas de ver a los Jonas Brothers fue la artista argentina Cazzu, quien confesó que en su adolescencia solía escuchar su música y se maravilló cuando vio su nombre escrito en el escenario junto al de la banda de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Cazzu, por su parte, tuvo un show muy variado en el que hubo música folclórica argentina a cargo de malambistas del Ballet de Atahualpa Yupanqui para interpretar canciones del más reciente álbum de Cazzu, "Latinaje", pero también un poco de trap de sus primeros lanzamientos, un poco de cumbia incluyendo un cover de "Si una vez" de Selena Quintanilla y hasta un toque de corridos mexicanos con sus canciones "Perdón si no te llamé" y "Dolce".

"Esta misma persona que está en este escenario ha escrito los traps que empezaron y esta canción toda triste, si soy, soy una chica con muchas facetas", dijo Cazzu. "Esta noche que estamos compartiendo aquí me toca volver a un festival en este país tan hermoso después de hace mucho, mucho tiempo, siempre es un placer, siempre es muy cálido".

Otra artista latina que se presentó en el día fue Bruses, originaria de Tijuana, México, quien tuvo como invitada a la artista colombiana Elsa y Elmar para su canción en conjunto "qué voy a hacer conmigo???".

Luis Tomilson

Uno de los artistas más esperados de la noche era el exintegrante de One Direction Luis Tomilson. Al igual que los Jonas Broters, Tomilson no había estado en la capital mexicana desde hace cuatro años y su presentación anterior había sido en 2024 en la Arena VFG de Guadalajara. Algunos de los temas que interpretó fueron "Lazy", "Sunflowers" e "Imposter".

"Quisiera decir una vez más lo (grosería) agradecido que estoy con cada fan, los (grosería) amo", dijo Tomilson. "Estoy muy muy lejos de casa y sentir este tipo de amor y pasión honestamente me hace sentir muy agradecido".

Dificultades técnicas

Justo antes de la presentación de Cazzu cayó algo de lluvia intensa y había rayos, lo que hizo que tuviera que empezar unos 10 minutos después de lo previsto. Fueron necesarios varios trabajadores técnicos para retirar el agua de la tarima y la pasarela que salía hacia el público. Durante su concierto Cazzu dijo que no estaba escuchando por su apuntador y fue necesario que se lo ajustaran.

Luis Tomilson también tuvo problemas técnicos brevemente. Más tarde, para la presentación de LP, hubo un retraso de media hora por dificultades con la instalación de algunos de sus instrumentos. El público esperó, sin embargo, pacientemente a la rockstar neoyorquina que presentó temas como "When We're High", "Girls Go Wild", "One Like You" y "The One That You Love".

LP salió a darlo todo en el escenario y dijo estar feliz de volver a ver a "mis amores" en español.

RuPaul

RuPaul no estuvo vestido de drag queen durante su set como DJ, pero el maestro de "RuPaul's Drag Race" no le hizo falta, pues caminó por el escenario más de una vez como si se tratara de una pasarela. Llevaba un traje sastre verde limón y una camiseta con un letrero impreso que decía "¡Paren ese tren!". Su set estuvo lleno de música dance de los años 90 como "Rhythm Is a Dancer" de Snap! y "Show Me Love" de Robin S, así como un poco de música disco e himnos como "Temptation" de Corina.

Durante la tarde, el DJ y productor estadounidense Hercules and Love Affair se presentó con bailarines y la cantante islandesa Elín Ey. En su presentación llovió bastante, pero la gente siguió vogueando.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Lost Frequencies, el DJ y productor belga tuvo una set electrizante que incluyó pop, house y techno, con canciones como "Are You With Me", "Dance In The Sunlight" y "Where Are You Now".

El domingo el Tecate Emblema continuará con las presentaciones de Sech, Gloria Trevi, Kenia Os, NSQK y Paris Hilton en un DJ set.