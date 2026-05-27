Jorge Ortiz de Pinedo aclara falsa noticia de su muerte

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

se volvió

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en las recientes horas en redes sociales, donde circulósobre la muerte del actor de 78 años, por lo que aclaró la situación por medio de un comunicado en el que explicó por qué se dio la confusión entre algunas personas.Y es quecompartió supor la muerte de su amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don; agradeció las múltiplesque recibió del público."Agradezco de corazón lasy de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por unade mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don".Detalló que él se encuentra bien, aunquepor la"Me encuentro, peropor la partida de mi amigo", se lee.Conde carrera ha actuado en más de 35, 15, 30 películas y 100 obras de teatro;padece), unaderivada de sus años de tabaquismo.Esta enfermedad obstruye el flujo de aire y lecon normalidad. Debido a esto, seal nivel del mar como Acapulco o Miami para facilitar su oxigenación.