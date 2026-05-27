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Jorge Ortiz de Pinedo aclara falsa noticia de su muerte

El actor de 78 años aclaró que está bien de salud pese a padecer EPOC y lamentó la muerte de su amigo Javier Coello Trejo.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 01:04 p.m.
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Jorge Ortiz de Pinedo aclara falsa noticia de su muerte
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

      Jorge Ortiz de Pinedo
      se volvió tendencia

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      en las recientes horas en redes sociales, donde circuló información falsa sobre la muerte del actor de 78 años, por lo que aclaró la situación por medio de un comunicado en el que explicó por qué se dio la confusión entre algunas personas.
      Y es que Ortiz de Pinedo compartió su pésame por la muerte de su amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don Javier Coello Trejo; agradeció las múltiples muestras de cariño que recibió del público.
      "Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don Javier Coello Trejo".
      Detalló que él se encuentra bien, aunque triste por la muerte de Coello.
      "Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo", se lee.
      Con más de 50 años de carrera ha actuado en más de 35 telenovelas, 15 series de comedia, 30 películas y 100 obras de teatro; Ortiz de Pinedo padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una condición respiratoria grave derivada de sus años de tabaquismo.
      Esta enfermedad obstruye el flujo de aire y le dificulta respirar con normalidad. Debido a esto, se mudó a ciudades al nivel del mar como Acapulco o Miami para facilitar su oxigenación.

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