José Ángel Bichir avanza en recuperación tras caída desde tercer piso

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).-

habla de cómo va la

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de, uno de los hijos de su esposo Odiseo. De acuerdo con la exParchis, el actor está mejorando, sigue en terapia y cuenta con el acompañamiento de toda la familia, incluida ella, para seguir adelante con suLa actriz, de origen español, fue captada en uny, ahí, además de ser cuestionada acerca de sus proyectos actuales, la prensa se interesó en conocer cómo sigue la salud deque, en marzo de este año, sufrió una caída desde un tercer piso.Con cierta reserva, debido al respeto que le merece elde, Ventura se limitó a expresar que se encuentra avanzando y también mostró gratitud por el interés en la salud del joven y las constantesque la familia Bichir ha recibido, desde aquel acontecimiento.está muy bien, se los agradezco, está, yo espero que, cuando él quiera salir y dar información y todo, la dará, pero está bien cuidado, en familia y, está en sus, claro".Hizo referencia a la cercanía que mantiene con el joven pues, a pesar de que la madre dees la señora Patricia Pascual, Yolanda tiene unaal actor y también con los otros, su esposo desde hace nueve años.Ventura argumenta que la familia se ha caracterizado por mantenerse unida, sin importar las separaciones, por lo que, todos sus integrantes, acompañan al joven en su proceso de, el cual ha consistido en, uso de férula y colocación de piezas dentales."Somos familia, estamos juntos en esto, he estado ahí, pero agradezco porque han sido una gran cantidad de muestras de afecto para toda la familia Bichir Nájera, que siempre ha estado cuidándose y apoyándose entre sí".se ausentó, hace sólo unas semanas, de la presentación de "El viaje de Luciano", la película de Kate del Castillo en que participa, en elde Guadalajara, sin embargo, su tío,expresó que su sobrino manifestó tristeza de no poder asistir al evento.