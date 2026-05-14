José Manuel Mijares construye carrera en producción musical

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Mientras

se ha convertido en una figura cada vez más visible en la música y la televisión, su hermano mayor,

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, ha optado por un camino completamente distinto dentro del mundo artístico, y hace unos días su imagen dio de qué hablar por una, la cantanteEl hijo mayor de, de 24 años, ha decidido mantenersey desarrollar su carrera detrás de los escenarios, enfocándose en lay el aspecto técnico de los espectáculos.Aunque heredó elde sus famosos padres, José Manuel ha preferido explotar sus habilidades desde unay de dirección, lo que lo ha consolidado poco a poco en laActualmente estudiaen el prestigioso, en, una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en formación musical.Además de su preparación académica, el joven colabora activamente en elde, participa en lade sus conciertos y en la coordinación de distintos aspectos técnicos de los shows. Entre sus responsabilidades también se encuentran el diseño de iluminación y la planeación escénica.José Manuel también ha demostrado ser. Durante algunas presentaciones virtuales familiares dejó ver su habilidad para tocary batería, sorprendiendo a los seguidores dey Mijares por suA diferencia de otros hijos de celebridades, el joven mantiene una vida privada muy reservada. No tiene redes sociales públicas y sus apariciones suelen limitarse ade sus padres o a eventos familiares especiales.Con unpero cada vez más sólido en la industria,construye su propio camino en la música, demostrando que eldey Mijares también continúa detrás del escenario., quien recientemente estuvo en la celebración de losde su exesposo, Mijares, compartió una emotivo mensaje por eldedicado a sus dos hijos,, en él detalla todo lo maravilloso que significan sus hijos y habla de sucon un simple y maravilloso guiño al pasar, me hacen comprobar que todo en el mundo está bien.son mis maestros.mecon su respiración.me regalan elocupando cada mitad de mi corazón.me dan alas y que son mi enorme motor. Mis hijos amados que desde que los supe en mí, son mi vida entera. Gracias al cielo por ser mamá. Por ser SU mamá", se lee.