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José Manuel Mijares construye carrera en producción musical

Lucero comparte emotivo mensaje por Día de las Madres dedicado a sus hijos.

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:01 p.m.
A
José Manuel Mijares construye carrera en producción musical

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Mientras

Lucerito Mijares
se ha convertido en una figura cada vez más visible en la música y la televisión, su hermano mayor, José Manuel Mijares Hogaza

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, ha optado por un camino completamente distinto dentro del mundo artístico, y hace unos días su imagen dio de qué hablar por una publicación de su madre, la cantante Lucero.
El hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, de 24 años, ha decidido mantenerse alejado de los reflectores y desarrollar su carrera detrás de los escenarios, enfocándose en la producción musical y el aspecto técnico de los espectáculos.
Aunque heredó el talento artístico de sus famosos padres, José Manuel ha preferido explotar sus habilidades desde una perspectiva creativa y de dirección, lo que lo ha consolidado poco a poco en la industria musical.
Actualmente estudia Producción Musical en el prestigioso Berklee College of Music, en Boston, una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en formación musical.
Además de su preparación académica, el joven colabora activamente en el equipo de trabajo de Manuel Mijares, participa en la dirección musical de sus conciertos y en la coordinación de distintos aspectos técnicos de los shows. Entre sus responsabilidades también se encuentran el diseño de iluminación y la planeación escénica.
José Manuel también ha demostrado ser multi-instrumentista. Durante algunas presentaciones virtuales familiares dejó ver su habilidad para tocar bajo, piano, guitarra y batería, sorprendiendo a los seguidores de Lucero y Mijares por su talento musical.
A diferencia de otros hijos de celebridades, el joven mantiene una vida privada muy reservada. No tiene redes sociales públicas y sus apariciones suelen limitarse a publicaciones ocasionales de sus padres o a eventos familiares especiales.
Con un perfil discreto pero cada vez más sólido en la industria, José Manuel Mijares Hogaza construye su propio camino en la música, demostrando que el legado artístico de Lucero y Mijares también continúa detrás del escenario.
Lucero, quien recientemente estuvo en la celebración de los 40 años de carrera de su exesposo, Mijares, compartió una emotivo mensaje por el Día de las Madres dedicado a sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, en él detalla todo lo maravilloso que significan sus hijos y habla de su faceta como mamá.
"Ellos que con un simple y maravilloso guiño al pasar, me hacen comprobar que todo en el mundo está bien. Ellos que son mis maestros. Ellos que me llenan el alma con su respiración. Ellos que me regalan el privilegio de tenerlos ocupando cada mitad de mi corazón. Ellos que me dan alas y que son mi enorme motor. Mis hijos amados que desde que los supe en mí, son mi vida entera. Gracias al cielo por ser mamá. Por ser SU mamá", se lee.

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