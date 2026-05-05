Juan de Dios Pantoja responde reto de pelea de Aarón Mercury

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El

de

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enno solo lo coronó campeón, también encendió una posible pelea viral. Su reto directo aya tuvo respuesta... pero no fue la que muchos esperaban.El pasado 26 de abril, el evento de box de influencers,, convirtió a laen el epicentro del entretenimiento digital. En el combate estelar, Mercury se impuso ante, llevándose el cinturón de campeón en una pelea que rápidamente se volvió tendencia.Sin embargo, el momento más comentado no ocurrió durante el combate, sino después. Al ser entrevistado por Juan Bertheau sobre su próxima pelea para, el ganador no dudó en retar a JD Pantoja.La propuesta no tardó en viralizarse y llegar a oídos del creador de contenido, quien días después publicó un video en el que, con guantes de box puestos, reaccionó al desafío.Lejos de una aceptación directa, su postura fue más cautelosa, pues el esposo de Kimberly Loazia reconoció el, dejando entrever que una pelea, en este momento, no le sería favorable."Lo único que pienso es que todo mundo me quiere ver pelear, ¿por qué será, gente? [...] yo ya le mandé un mensaje a ese loco, porque a mí me gustan las cosas cara a cara, y él me dijo que 'simón', es lo que les puedo decir [...] espero que Aarón lo mantenga en privado, lo que hablamos [...] en este punto, a como estoy y como está ese w*y, sí me mete unas trompas. Confío en mí, pero... se vio que está fuerte", expresó.Además dijo que aunque Bautista es su amigo, y Mercury no, no descarta la posibilidad de que en un futuro se pueda dar una amistad entre ellos, pues mencionó que lo que le gusta del tiktoker es que viene "desde abajo" como él."Algo que me gusta de él, que siempre ha contado y me ha parecido, es que tiene unal mío", agregó.Núñez es una de las figuras másy reconocida en redes sociales. Originario de, inició su carrera en YouTube en 2016, donde rápidamente ganó popularidad con retos, contenido familiar y vlogs.Con el tiempo, amplió su presencia hacia la, donde ha lanzadocomo "Se motiva" y "No ha podido", consolidando unade seguidores.Sutambién ha sido parte clave de su. Está casado con "", con quien tiene: Kima y Juanito.Además, su trayectoria ha estado marcada por, como el conflicto con la cantante Kenia Os, lo que ha mantenido su nombre en el ojo del huracán.