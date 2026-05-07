Juez desestima demanda por acoso sexual contra Will Smith

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La demanda por presunto acoso sexual presentada contra

por el violinista

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ante el, en Los Ángeles, fue desestimada por un juez, lo que representa una victoria legal para el actor.De acuerdo con "", que obtuvo una copia delel martes 6 de mayo, la querella no cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder como un caso de acoso sexual. Además, el tribunal consideró que la conducta señalada no era lo suficientemente grave ni recurrente para encajar dentro de la legislación aplicable.Aunque el caso fue desechado, el juez permitió al violinistalasi corrige las deficiencias señaladas.¿Qué dijosobreEl músico trabajó condurante la giraen 2025 y presentó la querella a inicios de 2026. En ella aseguró que, durante una estancia en, alguien ingresó ilegalmente a su habitación de hotel y dejó unainsinuando un futuro encuentro.Según relató, la nota estaba firmada con el nombre "", presuntamente relacionado con un alias atribuido a Smith. Además, afirmó que le dejaron objetos personales, toallas húmedas, cerveza y medicamentos contra el VIH.King Joseph sostuvo que estas acciones formaban parte de undestinado a prepararlo para unay aseguró que, después de reportar lo ocurrido a la gerencia, fue. La acusación incluía señalamientos por acoso sexual y despido injustificado.Por su parte, elde Smith solicitó que el recurso fuera desestimado al considerar que no cumplía con los estándares legales necesarios, postura con la que coincidió el juez en varios puntos.La resolución también señala que el violinista no logró demostrar que Smith o integrantes de su equipo hubieran tenido acceso aldonde ocurrió el supuestoSegún el documento, la, que contenía la llave de su habitación, permaneció durante dos horas en unantes de ser devuelta. Sin embargo, el juez consideró que esa explicación no era suficiente para vincular directamente al actor con los hechos denunciados.Joseph también aseguró que, tras su despido, desarrolló, sufrióy fue víctima deHasta el momento, sesi volverá a presentar la