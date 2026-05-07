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Juez desestima demanda por acoso sexual contra Will Smith

El músico afirmó haber sufrido despido injustificado y trastorno tras denunciar a Will Smith.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 05:30 p.m.
A
Juez desestima demanda por acoso sexual contra Will Smith

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La demanda por presunto acoso sexual presentada contra

Will Smith
por el violinista Brian King Joseph

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ante el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, fue desestimada por un juez, lo que representa una victoria legal para el actor.
De acuerdo con "TMZ", que obtuvo una copia del fallo emitido el martes 6 de mayo, la querella no cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder como un caso de acoso sexual. Además, el tribunal consideró que la conducta señalada no era lo suficientemente grave ni recurrente para encajar dentro de la legislación aplicable.
Aunque el caso fue desechado, el juez permitió al violinista volver a presentar la acción legal si corrige las deficiencias señaladas.
¿Qué dijo Brian King Joseph sobre Will Smith?
El músico trabajó con Will Smith durante la gira True Story Tour en 2025 y presentó la querella a inicios de 2026. En ella aseguró que, durante una estancia en Las Vegas, alguien ingresó ilegalmente a su habitación de hotel y dejó una nota manuscrita insinuando un futuro encuentro.
Según relató, la nota estaba firmada con el nombre "Stone F", presuntamente relacionado con un alias atribuido a Smith. Además, afirmó que le dejaron objetos personales, toallas húmedas, cerveza y medicamentos contra el VIH.
King Joseph sostuvo que estas acciones formaban parte de un patrón destinado a prepararlo para una actividad sexual y aseguró que, después de reportar lo ocurrido a la gerencia, fue despedido de la gira. La acusación incluía señalamientos por acoso sexual y despido injustificado.
Por su parte, el equipo legal de Smith solicitó que el recurso fuera desestimado al considerar que no cumplía con los estándares legales necesarios, postura con la que coincidió el juez en varios puntos.
La resolución también señala que el violinista no logró demostrar que Smith o integrantes de su equipo hubieran tenido acceso al cuarto donde ocurrió el supuesto incidente.
Según el documento, la bolsa del músico, que contenía la llave de su habitación, permaneció durante dos horas en un vehículo compartido antes de ser devuelta. Sin embargo, el juez consideró que esa explicación no era suficiente para vincular directamente al actor con los hechos denunciados.
Joseph también aseguró que, tras su despido, desarrolló trastorno de estrés postraumático, sufrió pérdidas económicas y fue víctima de represalias.
Hasta el momento, se desconoce si volverá a presentar la acción legal.

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