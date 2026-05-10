Katia Itzel García destaca en arbitraje y modelaje rumbo a Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).-

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que apunta a representar a México en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, ha generado revuelo entras incursionar en una nueva faceta fuera de las canchas: elLa experimentada silbante, cuya trayectoria en lala ha colocado en el radar internacional rumbo al Mundial, forma parte de la más reciente campaña de la marca Reebok, lanzada con miras a la justa mundialista.A través de, García —quien recientemente dirigió el duelo de vuelta de cuartos de final entredel Clausura 2026 en el Estadio Banorte— posó con diseños retro de la firma estadounidense, que busca conectar con la afición mexicana rumbo a la Copa del Mundo.En la sesión fotográfica también participan figuras como los exfutbolistas"Zague" y, así como, jugador del América. En las imágenes, la representante de la FMF luce distintas piezas de la colección en poses que destacan su presencia fuera del arbitraje.La aparición de Katia, considerada una de lasdel mundo según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (), dividió opiniones en. Mientras algunos celebraron su versatilidad, otros cuestionaron su desempeño y su incursión en el