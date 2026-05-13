La herencia de Michael Jackson da un giro a favor de Paris Jackson

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

consiguió un avance en la batalla legal contra los

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que administran elde su famoso padre, Michael Jackson.En un tribunal de Los Ángeles, una favor de la cantante luego de que en julio de 2025 cuestionara el pago de 625 mil dólares en bonos que los ejecutoresy John McClain entregaron a bufetes de abogados externos en 2021, una cifra que, según la demanda, superó lo recibido ese año por cualquier beneficiario individual delCon la nueva resolución, el dinero deberá ser devuelto aldel fallecido intérprete y también se exigióen la manera en que se administran los recursos de laJackson.En su demanda,sostuvo que Branca y McClain habrían obtenido grandes sumas de dinero y, según sus señalamientos, descuidado la gestión de recursos que podrían generar mayores beneficios económicos para elsiempre ha estado enfocada en lo mejor para suy este fallo representa unapara ellos", declaró un portavoz de la también modelo en un comunicado difundido a medios estadounidenses.En el documento también se celebró la decisión del juez de otorgar laspory se lanzó una crítica contra Branca, al asegurar que el"debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a laJackson, no un fondo para ayudar aa cumplir fantasías de magnate de Hollywood".La declaración estaría relacionada con la recientesobre Michael Jackson. Antes de su estreno,también cuestionó el uso de recursos delpara contratar actores de alto perfil que interpretaran a los. En la cinta, Branca fue interpretado por Miles Teller, quien ha participado en "Divergente" y "Proyecto X".El portavoz agregó que hubo tácticas "sexistas y agresivas" contra, beneficiaria del, y señaló que era importante que Branca reconociera sus errores y se enfocara en proteger los intereses de laLos abogados deberán presentarpara aprobar loscorrespondientes al periodo deantes del 15 de septiembre.Por su parte, losdestacaron que el juez reconoció que han realizado un "al" dentro de la resolución y señalaron que, aunque no están de acuerdo con el fallo, lo respetarán y actuarán conforme a lo establecido.También negaron que los 625 mil dólares en bonos les fueran destinados de forma personal o que hubieran recibido, junto con sus hermanos, se convirtió en beneficiaria delde Michael Jackson tras la muerte del cantante en 2009.En 2025 también se informó que la denuncia defue presentada después de que no prosperara una solicitud para auditar el manejo financiero del