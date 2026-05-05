La niña que cautivó a Christian Nodal pidió conocer a Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- En medio de los

que enfrenta

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por su nombre, el cantante también vive entrañables momentos con sus fans, como ocurrió con una niña que subió al escenario para cantar con él durante uno de sus conciertos que ofreció en Chile.Nodal, quien suelea sus fans para que lo acompañen a cantar "", el tema que canta con su esposa, esta vez le extendió la invitación a una de sus más pequeñas fans que desde el arranque del show enseñó un mensaje pidiéndole al artista que la eligiera a ella.La niña estaba cumpliendo 8 años de edad y deseaba recibir comouna cantada con Nodal, un sueño que se le hizo realidad y que según los videos que circulan en redes, Christian la pasó bastante bien cantando con la menor que se sabía muy bien la canción.Al final, la pequeña sorprendió al: "Entre aplausos y el encanto que generó en Nodal, al terminar el tema la pequeña pidió conocer a, quien se encontrabaEl encuentro entre la cantante y la niña ocurrió, y unade ambas circula ende la pareja que está por cumpliren medio de polémicas que van y vienen, la más reciente aseguraba que estaban separados, sin embargo, Christian ysiguen juntos.Las versiones de unasurgieron después de días dey en redes de la pareja; la publicación del video "Un vals" protagonizado por una modelo muy parecida físicamente a Cazzu, ex de Nodal, habría provocado una molestia en la hija de Pepe Agular, sin embargo, la cantante de 22 años no se pronunció al respecto, pero sí su familia, quien negó lo que se estaba diciendo en redes al respecto.