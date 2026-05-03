Laura Pausini ofreció concierto en México con gran afluencia

CIUDAD DE

, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Un

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lleno de amor hacia, es el que ofreció la cantante italianala noche de este sábado, en el escenario de la, donde llegó con su gira mundial "Yo canto".En cuanto las, las pantallas que estaban sobre el escenario proyectaron la silueta de Pausini, quien tomando unaen sus manos y recitando un spech en el que explicó que ella nació para cantar, comenzó sucon el tema "Yo canto".De inmediato, elentró en la sintonía de la cantante, porque cuando ofreció su versión del tema "", cada estrofa fue"Muchas gracias, estoy muy feliz de estar en mi, miren bien a la Pausini está noche, porque hay muchoen este, en la garganta en la mente y sobre todo aquí (señalando el)", expresó la cantante.Después explicó que estaban en unaque representaba a la, y que este era unde una fan porque estaba compuesto porde gente que la habían influenciado más como persona que como artistas, pero también debía haber temas de ella, así que de inmediato dio paso a "Escucha tu", "Emergencia de amor" y "El primer paso en la luna".-----, lade la italianaLa primera sorpresa de esta noche fue la presencia de, con quién interpretó "", momento en que la administración mutua se dio entre estas estrellas y lo demostraron dándose un beso en la mano."Madre mía, había un nudo en la garganta todo el rato, unadifícil de controlar,un país que amamos para siempre y estetuyo que las canta todas a todo pulmón", expresó Torroja tímidamente.Laura le dijo que, desde que era muy pequeña, sintiópor ella, por la fuerza que proyecta en el escenario, por eso se declaraba unay esa noche le había cumplido uno de sus sueños más grandes, conmoviendo aDespués de despedir a su invitada, Laura explicó que se sentía muy afortunada que susse cantarán en todo el mundo, porque desde niña soñaba con ser cantante, pero no una cantante de grandes escenarios sino de piano bar, pero la gente la llevó a dónde está y por eso ella se consideraba de suy pidió que la aprovecharán.Acto seguido Laura les regaló a sus seguidores un viaje por la, cuando interpretó temas como "", "", "Verdades a medias" y "Como si nos hubiéramos amado".Con su acostumbradobromeó por su, explicando que ya tiene cierta edad () y le faltaba el aire por la altura de la CDMX, pero que todavía no necesitaba oxígeno; después reconoció el talento dellamándola divina y cantó "", la cual fue escrita por la barranquillera y es uno de sus grandes éxitos.Después de este momento romántico, la cantante italiana le pusoa la noche con temas de, Madonna, Gloria Estefan y por supuesto de ella, haciendo que la gente se pusiera de pie para"Está noche les tengo unque llega directamente de Italia, invite a un amigo que está haciendo historia en mi país, su disco ha sido de los más vendidos este año", dijo Laura antes de explicar que el pasado viernes salió la versión en español del tema "", que es de la autoría de su invitado, a quien llamó al escenario para cantarla por primera vez en vivo."Mira te presento una, escúchame estoy sumamente feliz de que mi amadote haya conocido está noche, te agradezco que hayas viajado hasta aquí para conocer está tierra única, a mí me encanta que vengan mis colegas italianos y vean que todo lo que cuento no es mentira, porque quienes vienen a cantar aquí luego les es difícil cantar en otros lados por lo que estéprovoca", le expresó Laura a Achille, quién miraba en silencio aly sonreía.Con el tema "", Laura dio un mensaje contra lay de género, incluso invitó a la gente a cantar y llorar si habían vivido una situación así y querían desahogarse, y al final en las pantallas de laapareció un mensaje que invitaba auna situación de violencia al *765."Te amo,", expresó Laura después de cantar uncon susmás populares de los 90 como "Amores extraños", "La soledad", "Inolvidable", "Las cosas que vives", "Primavera anticipada", entre otras.Después explicó que lano escoge a sus intérpretes, tampoco existe una regla de que lasson sólo para las personas afinadas; esto lo dijo porque en las redes sociales la criticaron por cantar un tema de, de inmediato ofreció su versión de "", llevándola a la balada pop y dándole una nueva connotación a la letra gracias a su trabajo interpretativo, que a decir verdad, hizo que se escuchará mucho mejor que en la voz de su autor.Siguió con el homenaje a sus compositores favoritos y fue el turno dey hasta, cuando cantó "Bachata rosa", "Hasta la raíz" y "Amor eterno", respectivamente.Después más de dos horas de, donde hizo cantar ya más dedecidió terminar por todo lo alto este show, y lo hizo con un grande Ricky Martín, "", armando una gran fiesta.