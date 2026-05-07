CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- En lengua

la palabra "

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" significa "morí". Y es una palabra que tiene muy presente la directora, quien nació en, en 1997, ocho meses antes de la, en la cual más de 40 adultos y niños fueron asesinados por un grupo paramilitar.A ella le tocó prácticamente crecer con el desarrollo de lasy ver cómo la sociedad iba madurando enY entonces llegó un momento en que, durante su, comenzó a ver la historia femenina de su propia familia y primero hizo unque optó por jamás difundir, para convertirlo en unque estrena esta semana en cines comerciales.Ocupó la palabra "" como título delhablado totalmente en, su lengua materna y que, de acuerdo con el censo del INEGI 2020, es hablada por casi medio millón de personas."Es laMargarita, de mi tía Juana y de la esposa de mi primo. Habla de la muerte típica, pero también de la muerte de los sueños a causa de lay se reflexiona sobre los usos y costumbres que violentan los", cuentaAsí sus familiares van narrando la manera en que tenían que trabajar desde muy pequeñas, atender a los hombres y no salir de casa para buscar opciones de vida. Pero con lalas ilusiones florecieron y comenzaron también no sólo a proteger lo valioso de su tierra, sino suSonde mujeres que al mismo tiempo son muestra de lopor las"Para mí es importante, no puede ser de otra manera si los protagonistas son tsotsiles. Crecí viendo "Rambo", películas que sabes son de mentiras, pero cuando tenía unos 17 años vi unen mi propia lengua y me impactó, fue un despertar para mí por estar contando un", recuerda" es distribuida por, la compañía fundada por el también documentalista, realizador de "Los ladrones viejos".