Los Beatles tendrán su primer museo oficial en Londres

El edificio de la ciudad de Londres en cuya terraza los Beatles dieron su último concierto en vivo en 1969 albergará el próximo año el primer museo oficial de la legendaria banda británica.

El anuncio que los fanáticos de todo el mundo esperaban llegó de los dos sobrevivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr: la sede elegida es el edificio ubicado en el número 3 de Savile Row, una construcción histórica protegida que fue la base del grupo entre 1968 y 1972.

Cada rincón de la mansión georgiana está marcado por momentos únicos de una epopeya del rock: en el subsuelo se grabó el último álbum de los Beatles, "Let It Be", y en la azotea se filmó el concierto de despedida de los cuatro integrantes completos, con John Lennon y George Harrison, que duró 42 minutos durante un frío 30 de enero de hace 57 años.

"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road, pero no pueden entrar", dijo McCartney a la BBC, refiriéndose a los estudios inmortalizados por el álbum "Abbey Road" de 1969, cuya portada con la banda cruzando la calle se convirtió en un ícono.

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"Por eso me pareció fantástica" la idea de abrir este museo, agregó McCartney, asegurando que está "ansioso" por ver concretado el proyecto. Y añadió: "Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y visitar esos lugares. Estas paredes guardan muchísimos recuerdos valiosos, ni hablar de la azotea". Para Ringo Starr, "fue como volver a casa".

En el museo llamado The Beatles at 3 Savile Row, distribuido en siete niveles, los fans podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y una tienda de productos oficiales de Apple Corps, la compañía de la banda. También será posible visitar una reconstrucción del estudio de grabación y subir hasta la famosa azotea, con vista sobre la capital británica.

"Entras por la planta baja, hay recuerdos y cosas por el estilo. Después subes por el edificio y ves distintas cosas que ocurrieron aquí y allá, hasta que llegas arriba, sales a la azotea y finges ser un Beatle", explicó sir Paul, resumiendo lo que los turistas encontrarán en los distintos pisos de la nueva atracción.

McCartney y Starr, de 83 y 85 años respectivamente, además de promocionar el nuevo museo, siguen plenamente activos en la música. El álbum número 22 de sir Ringo, "Long Long Road", salió el mes pasado y alcanzó el segundo puesto en las listas británicas de música country.

El nuevo álbum de sir Paul, "The Boys of Dungeon Lane", está previsto para el 29 de mayo. Mientras tanto, el 8 de mayo se lanzó el segundo sencillo del disco, "Home to Us", el primer dúo oficial entre McCartney y Starr.

La ciudad natal del grupo, Liverpool, ya cuenta con dos museos dedicados a los Beatles -el Liverpool Beatles Museum y The Beatles Story-, pero ninguno lleva el sello oficial de Apple Corps. Y ese reconocimiento solo podía quedar en Londres, la ciudad que más marcó la historia de la banda.