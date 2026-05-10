Maluma anuncia que espera su segundo bebé junto a su esposa
El cantante colombiano Maluma confirma la espera de su segundo hijo en redes sociales.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El cantante colombianoMalumaconfirma que será padre por segunda ocasión. La noticia se dio a conocer este 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres en México y varios países hispanos, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó.
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A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de "Hawái" compartió una imagen en la que aparece acompañado de su hija Paris, de dos años, mientras ambos besan el vientre de su pareja, Susana Gómez. Aunque el rostro de ella no aparece en la fotografía, el gesto fue interpretado como la confirmación de que la familia crecerá.
El artista optó por no acompañar la publicación con un mensaje explicativo. Únicamente agregó un corazón azul, detalle que generó especulación entre sus seguidores sobre la posible llegada de un niño. Hasta el momento, no ha confirmado el sexo del bebé ni el tiempo de gestación.
Con este anuncio, la pequeña Paris, nacida en marzo de 2024, se prepara para asumir un nuevo rol dentro de la familia. La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento enviaron mensajes de felicitación a la pareja.
Entre los comentarios destacó el de J Balvin, quien respondió a la publicación con varios emoticonos de corazón, sumándose a las muestras de cariño que acumula el cantante.
Pese al impacto de la publicación, el cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales ni ha precisado detalles sobre esta nueva etapa. Tampoco ha desmentido las interpretaciones en torno al corazón azul.
La llegada de un segundo hijo representa un nuevo capítulo para el colombiano y su pareja, quienes han optado por mantener su relación fuera del foco mediático.
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