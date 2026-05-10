Maluma anuncia que espera su segundo bebé junto a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El cantante colombiano

que será padre por segunda ocasión. La noticia se dio a conocer este 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres en México y varios países hispanos, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó.

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A través de su cuenta oficial de, el intérprete de "Hawái" compartió unaen la que aparece acompañado de su hija, de dos años, mientras ambos besan el vientre de su pareja,. Aunque el rostro de ella no aparece en la fotografía, el gesto fue interpretado como la confirmación de que la familia crecerá.El artista optó por no acompañar la publicación con un mensaje explicativo. Únicamente agregó un, detalle que generóentre sus seguidores sobre la posible llegada de un niño. Hasta el momento, no ha confirmado elni el tiempo de gestación.Con este anuncio, la pequeña, nacida en marzo de 2024, se prepara para asumir un nuevo rol dentro de la familia. La noticia provocó una ola desociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento enviaron mensajes de felicitación a la pareja.Entre losdestacó el de, quien respondió a la publicación con varios, sumándose a las muestras de cariño que acumula el cantante.Pese al impacto de la publicación, el cantante no ha ofrecido declaraciones adicionales ni ha precisadosobre esta nueva etapa. Tampoco ha desmentido las interpretaciones en torno alLa llegada de unrepresenta unpara el colombiano y su pareja, quienes han optado por mantener su relación fuera del foco mediático.