María Elena Ríos denuncia corrupción tras rechazo de SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La

de la Nación (SCJN)

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seis amparos promovidos por los presuntos implicados en el caso de, la saxofonista oaxaqueña víctima decon ácido, entre ellos, quienes buscan echar abajo los procesos penales vigentes en su contra.Por, el pleno determinóel polémico asunto, luego de que la(FGR) se lo solicitara con el fin de que analizara si una jueza sustituta puede invalidar todo el juicio oral y dejar sin efectos una absolución cuando el juez original fue suspendido antes de emitir la sentencia por escrito.Losvotaron a favor de la atracción de los amparos, mientras que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar, ya que conoció del asunto como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR.Antes de que la Corte tocara el asunto en la sesión de este miércoles,afirmó que llevaluchando por justicia por elcon ácido que le infringió el exdiputado y empresario gasolineroy cuatro hombres más, entre ellos su hijo que aún se encuentra prófugo."En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca, pues el agresor ha ejercido su poder económico y político para pervertir y corromper el proceso penal en su contra. Tanto es así que Vera Carrizal ha usado sus influencias para salir de la cárcel. Supuestamente desde diciembre de 2024 se encuentra en un hospital privado y su familia no ha permitido que peritos oficiales e imparciales verifiquen su situación de salud", indicó en una carta.Señaló que lapor parte de la Corte representa una oportunidad histórica para establecer unsobre laen México, reconociendo estos ataques como una forma extrema de violencia feminicida que no puede seguir siendo minimizada ni tratada con privilegios e impunidad."Con la atracción del caso a la Corte, se envía un mensaje contundente: losno son lesiones menores, sinoque requieren una respuesta judicial con perspectiva de género, integral y sin privilegios, consolidando el espíritu de la "" como un estándar de protección irrenunciable en nuestra Constitución".Sin embargo, lade la Nación