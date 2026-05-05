Maribel Guardia explica por qué mayo es su mes más doloroso

CIUDAD DE MÉXICO,

5 (EL UNIVERSAL).- Desde hace tres años la vida cambió por completo para

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, la, su único, fue el primer golpe que recibió, luego, el distanciamiento con suen medio de un pleito legal con su exnuera ensombreció más el panorama, por eso,, en particular pasó de ser su mes favorito, al mes más doloroso de su vida.La también actriz de 66 años celebró lo que hubiera sido elde su, pues nació el 2 dede 1995, el mismo día que también nació su, quien este 2026 cumplió 8 años.Mientras que a sulo, veladoras y fotografías, a su nieto le dedicó un emotivoen el que le desea lo mejor y confiesa que aunque no lo puede ver ni estar con él, siempre está en sus"Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida. Para mí, este es unporque nacieron tú y tu papá", se lee en la parte inicial de sucelebra elde suy de su-----¿Por quése convirtió en el mes más doloroso paraPor si fuera poco para Maribel, enno solo suy su nieto cumplen años, también esde ella el día 29 y el 10 dese celebra el, por lo que antes de que murierahace tres años,era el mes de pura, el mes más especial para la actriz."Siento que era el mejor mes para mi, porqueera el nacimiento de, de José, ely mi, eratodo el mes de, ahora ya no es así, la vida te va cambiando todo y hay quey llevarte con ella y con lo que te va presentando", expresó en su encuentro con la prensa.Guardia recordó quela festejaba en grande cada 10 de, pues le llevaba, le tocaba con su guitarra y le daba regalos a las 12 de la noche, un día muy especial en el pasado que ahora transita de otra manera.