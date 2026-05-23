Maribel Guardia lamenta que Addis Tuñón sea tutora de su nieto

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Maribel Guardia se sinceró al decir que está preocupada porque Addis Tuñón es la nueva tutora de su nieto José Julián, porque para ella hay un claro conflicto de interés.

Un juez retiró oficialmente a Maribel Guardia del cargo de tutora legal de su nieto José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón. El tribunal determinó nombrar de forma definitiva como nueva tutora a la periodista Addis Tuñón, quien es tía del menor.

La noticia sorprendió a muchos, pero no a Maribel ni a su esposo Marco Chacón, quien compartió en el programa "Hoy Día" que ellos solicitaron a un juez desde 2025 que fueran removidos de sus respectivos cargos.

Chacón dio a conocer que tanto él como Maribel ya habían informado al juez, desde noviembre, que no tenían interés en continuar, ni ella como tutora ni él como albacea de la herencia de José Julián.

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La noticia la recibieron con mucho gusto, dijo.

"Lo tomamos muy bien, para Maribel es una paz, esto es solo un dolor de cabeza, nosotros estamos cansados de toda esta temática", dijo.

Recalcó que están encantados de la vida que ellos (Imelda y Addis Tuñón) se hagan cargo de las cosas de Julián, "cuanto más pronto mejor", afirmó Chacón.

Preocupaciones de Maribel Guardia sobre la tutela

A Maribel Guardia le preocupa que Addis Tuñón, nueva tutora de su nieto, defienda a la madre del niño, Imelda, y no al menor, pues es la madre del niño quien le está peleando la herencia que dejó Julián únicamente al menor.

"Lo que sí me preocupa es que pusieron a esta señora, en siete años no vi que fuera a visitar al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad, y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia al niño", dijo a "Ventaneando".

Enfatizó que no se podía ser juez y parte en el asunto.

"No se puede ser juez y parte; además ella llevándose las exclusivas a su programa".

Aclaraciones sobre manutención y relación familiar

Sobre la versión de que tiene tres años sin pagar manutención de su nieto, aclaró que apenas hace un año el menor dejó de vivir con ella, cuando lo hacía se cubría la totalidad de los gastos del menor.

Cuando el niño se fue, hace un año, Maribel pidió seguir pagando los gastos del niño pero su madre, Imelda Tuñón, se negó.

"Me dijeron que no, que ella no quería los gastos, que no quería la manutención; yo estaba dispuesta a dárselo con todo el amor del mundo y no lo quisieron", aclaró.

Guardia, quien reiteró la situación, les deseó lo mejor.

"No va a defender sus intereses, está defendiendo los de la mamá, quien le está peleando la herencia al niño, pero en fin, que Dios los acompañe, que a mi niño hermoso que Dios lo bendiga".

En redes, Maribel fue clara al publicar una foto muy tranquila, recostada en un sillón, la cual acompañó con el mensaje: "Soy la tutora de mi vida".