Maribel Guardia no heredará todos sus bienes a su nieto José Julián

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La actriz

ha hecho una

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sobre losque heredará a su nieto José Julián pues, a pesar de que, en el pasado, afirmó que, al morir, todo su patrimonio pasaría a ser del menor, ahora le legará sólo una parte de sus activos.Luego de que se diera a conocer quefue designada por un juez como lade, el programa "Venga la alegría" habló con la abuela del menor, quien indicó que ha decidido haceren su"Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis, pero sí una; había una parte que, consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no".En el matutino sugirieron que la actriz habría tomado esa, a raíz de la última actualización delque enfrenta contra su nuera,, especialmente, ahora quetomó su lugar como tutora del menor y será quien se encargue de supervisar los intereses testamentarios del niño.Guardia dijo que, en la actualidad, ya hay algunos de susa nombre de su nieto y, estos, le serán entregados hasta que cumpla; así lo explicó:"Tengo unas cosas ya a, por supuesto, que se le entregará cuando tenga, ya que él sea un adulto y tomé sus propias decisiones".Pese a su forma conciliadora de ser, en esta ocasión, la también cantante mostrópor las primeras declaraciones de Tuñón comode José Julián, ya que indicó que, buscaría remover a, esposo de Maribel, comode la herencia de Julián Figueroa (QEPD), la cual será destinada al pequeño, así como una rendición de cuentas a través de la que el abogado demuestre como llevó el manejo de los fondos que se le asignaron en su momento."Esta señora, está tan feliz, parece la primera dama de la República, ´mi primeraes que destituyan a Marco´", dijo, fingiendo ser Tuñón.Aclaró que ni ella ni su esposo tienenen seguir con el título dey que, en realidad, le extraña que sea la presentadora de TV quien sea lade su nieto, ya que, durante todos los años que José Julián vivió en su casa, Addis nunca lo visitó ni lo trató, al menos no en su presencia."Presentaron ladesde octubre y, en noviembre, contestamos al juez que nosotros no teníamos ningún; esta persona no va a, va a defender a la mamá, yo nunca la vi por mi casa, en los ocho años que el niño vivió conmigo, nunca fue a verlo".También dijo que, a estas alturas, se hay aprendido a soltar y comprender que, al menos, por ahora, no podrácon el"Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño, hay momentos de uno, en la vida, que tienes que aprender a soltar, porque si no, te vuelves loco, me ha tocado a soltar desde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos, lo del niño me duele muchísmo, pero mi corazón ya sabe de dolores", ahondó.