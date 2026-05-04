Maribel Guardia organiza fiesta íntima para recordar a su hijo Julián

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La actriz

no sólo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

simbólicamente; este sábado, 2 de mayo, su hijo (QEPD) habría cumplido, por lo que organizó una pequeña fiesta en su honor en la cual, no hubo lista de invitados, pues se trató de un momento íntimo entre ella y el recuerdo de su unigénito, al que está comprometida a seguir honrando.Este sábado, la actriz fuepor "" tras bambalinas de la obra "Perfume de Gardenia", donde Maribel da vida a Mirando Mour.Guardia ofrecióel mismo día que Julián, su unigénito, cumplía años; este 2026, habría cumplido los, por lo que, aunque reconoce que, es una fecha que sigue causándole un, se tomó el tiempo para decorar la casa, como si se tratase de un festejo para el joven músico, fallecido a sus 27 años."Miestá muy... un poco estropeado, ha sido difícil para mí, han sido tiempos difíciles, hoy es el día del cumpleaños de mi hijo, entonces anoche le hice una, le llené de, le llené de", detalló.De hecho, Maribel compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se puede ver una gran cantidad deacomodados a modo de que hicieran la forma de uny, en el interior de este, pegó, de diferentes etapas de su vida, además colocó veladoras alrededor del arreglo y prendió una veladora al cuadro de la Virgen de Guadalupe que se encontraba colgado en la misma habitación.No se trató de una fiesta tradicional; no hubo pastel, ni tampoco invitados, pero sí de uncon su hijo, al que le, acto que dejó en la actrizinterna, tras llevar a cabo ese ritual, como confió."Me puse ay me dio mucha, mucha tranquilidad, siempre voy ade mi hijo, fue el regalo más grande que me dio Dios, sé que ahora está en un mejor lugar, pero lo extraño muchísimo", ahondó.