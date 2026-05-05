Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).-

ya reportó la página que está volviendo virales fotografías creadas con Inteligencia Artificial, en las que aparece ella, su hijo Matías y su padre, el actor

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Gil, quien dejó de convivir con el menor desde 2020, pues desde entonces la actriz venezolana es quien tiene la patria potestad.Ense han viralizado variasen las que muestran a Marjorie ysupuestamente juntos y sonrientes con Matías, su hijo nacido en enero del 2017.Pese a queha hablado varias veces de manera pública de lo que considera es una injusticia, la actriz ha preferido el silencio, en esta ocasión se dijo muy molesta por dichas fotos, por lo que actuó en consecuencia.Le parecieron una, dijo no estar de acuerdo con que el público juegue con ello y que tomen fotos de susparaen una"Creo que no se debería hacer, deberían deel proceso de cada una de las personas y sobre todo, usar la imagen de mi hijo con fotos mías de missociales está fatal,", dijo tajante.Reveló que si reportó la página fue porque se trataba de, algo que"Esdel niño y, ¿no?; reporté la página porque es, sí es bien delicado", dijo a la prensa en el evento "Las 25+".Remarcó que ese tipo de contenidos (creados con IA) sonporquede las personas, se mata a quien sea, se genera pánico y duda.Marjorie hizo unla página porque "eso", y remarcó que no está bien que se juegue con lade un niño, en ese caso de su hijo Matías.