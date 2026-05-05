logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil

Marjorie de Sousa reportó página que viraliza fotos falsas creadas con IA donde aparece con Julián Gil y su hijo Matías.

Por Redacción

Mayo 05, 2026 04:12 p.m.
A
Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).-

Marjorie de Sousa
ya reportó la página que está volviendo virales fotografías creadas con Inteligencia Artificial, en las que aparece ella, su hijo Matías y su padre, el actor Julián

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gil, quien dejó de convivir con el menor desde 2020, pues desde entonces la actriz venezolana es quien tiene la patria potestad.
En redes se han viralizado varias fotografías hechas con IA en las que muestran a Marjorie y Julián supuestamente juntos y sonrientes con Matías, su hijo nacido en enero del 2017.
Pese a que Julián ha hablado varias veces de manera pública de lo que considera es una injusticia, la actriz ha preferido el silencio, en esta ocasión se dijo muy molesta por dichas fotos, por lo que actuó en consecuencia.
Le parecieron una falta de respeto, dijo no estar de acuerdo con que el público juegue con ello y que tomen fotos de sus redes para exhibir a su hijo en una situación falsa.
"Creo que no se debería hacer, deberían de respetar el proceso de cada una de las personas y sobre todo, usar la imagen de mi hijo con fotos mías de mis redes sociales está fatal, no me gustó", dijo tajante.
Reveló que si reportó la página fue porque se trataba de información falsa, algo que consideró delicado.
"Es ponerse en los zapatos del niño y respetar, ¿no?; reporté la página porque es información falsa, no me gustó, sí es bien delicado", dijo a la prensa en el evento "Las 25+".
Remarcó que ese tipo de contenidos (creados con IA) son peligrosos porque juegas con la vida de las personas, se mata a quien sea, se genera pánico y duda.
Marjorie hizo un llamado a reportar la página porque "eso no es seriedad", y remarcó que no está bien que se juegue con la vida privada de un niño, en ese caso de su hijo Matías.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil
Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil

Marjorie de Sousa denuncia fotos IA falsas de Julián Gil

SLP

Redacción

Marjorie de Sousa reportó página que viraliza fotos falsas creadas con IA donde aparece con Julián Gil y su hijo Matías.

La Odisea; ¿cuándo se estrena la película de Christopher Nolan?
La Odisea; ¿cuándo se estrena la película de Christopher Nolan?

La Odisea; ¿cuándo se estrena la película de Christopher Nolan?

SLP

El Universal

El elenco incluye a Matt Damon, Anne Hathaway y Zendaya, posicionando a La Odisea como un fuerte contendiente a premios.

Maribel Guardia explica por qué mayo es su mes más doloroso
Maribel Guardia explica por qué mayo es su mes más doloroso

Maribel Guardia explica por qué mayo es su mes más doloroso

SLP

El Universal

Maribel Guardia comparte recuerdos de su hijo Julián y cómo cambió su vida tras su fallecimiento.

Yalitza Aparicio sorprende con corte bob
Yalitza Aparicio sorprende con corte bob

Yalitza Aparicio sorprende con corte bob

SLP

El Universal

El nuevo corte de Yalitza Aparicio combina elegancia y versatilidad, destacando en la alfombra roja del festival.