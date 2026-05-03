Michael Jackson y Paris Hilton: vínculo que inició en la secundaria

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El cantante

tuvo una

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a la socialitécomo recordó la famosa, en 2011, pues una de las figuras del medio a la que estuvo más cercana fue al "Rey del pop", esto debido a la historia que el cantante tuvo con su madre, muchosantes de que ella naciera.Encon, para su show "", Paris recordó el vínculo que la unió al cantante pues, cuando este iba a la escuela secundaria, coincidió con, la mamá de las hermanas Hilton, de la que, rápidamente, sembró una muy estrechatenía 13tenía 14 y su hermana, quien se unía al dúo, de vez en cuando, recién cumplía los 16.En losde escuela, Hilton y Jackson solían reunirse después de clases para hacer, pero suno se limitó a los juegos de un par de adolescentes, sino que, con los, siguieron frecuentándose y, cuando fueron adultos, y cada uno formó su propia, cumplieron laque había hecho décadas antes.Como Paris contó a Geroge, cuando eran menores, su mamá yllegaron a un; el primero que tuviera una, fuera quien fuera, la nombraría Paris y, si se trataba de un hijo varón, lo llamarían Prince."Eran muy cercanos, mi mamá y él tenían un, lo hicieron cuando ella tenía 13; ellos dijeron que cualquiera que tuviera una niña. su nombre sería Paris y mi mamá lo hizo", contó.Pero cuandorecibió a su, la única niña que tuvo no contuvo las ganas de llamarla con el mismo nombre, no sin antes, pedirle"Después, él tuvo una niña y quiso llamarla también así", dijoDe hecho, elvarón del cantante de "Bad",Jacksonhace 17, pero el cariño por el artista siguió intacto para los Hilton. Paris sueleal cantante, cuando en redes resurge el escándalo que, presuntamente, habría abusado de infantes, señalando que esas aseveraciones no son más que "" de "gente enferma" que buscaba hacer dinero a costa de la imagen de Jackson.Y, cuando creció Paris, lade, que en la actualidad tiene 28, la socialité se esmeró en crear unacon la joven, a la que suele felicitar en suscada que cumple