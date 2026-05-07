Miley Cyrus recibirá estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).-

ya tiene asegurado su lugar en Hollywood: la cantante y actriz estadounidense recibirá oficialmente una

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en elEl anuncio fue dado a conocer poreste jueves. Laestá programada para el próximoa las 11:30 horas, tiempo del Pacífico, enDurante, la intérprete ya había compartido supor formar parte de las personalidades reconocidas por lay recordó cómo eran sus primeros días en la ciudad antes de alcanzar la fama."Cuando llegué adesde Nashville siendo niña, mise hospedaba en un, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Óscar y artículos de Marilyn Monroe".Miley continuó expresando que ahora ser inmortalizada en el bulevar de las estrellas se siente como un"Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me sientode compartir estacon ustedes".En elparticiparán la actrizy la diseñadora, quienes ofrecerán unas palabras durante la, además de, personalidad de iHeartMedia.La entrega seráa través de la página oficial "La productora del, señaló: "Miley se merece este, ya que ha dejado una huella imborrable en la. Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz".La artista también celebradesde su salto a la fama como "" en la exitosa serie de, personaje que posteriormente impulsó su carrera comopop internacional.Lee también "", laen lengua tsotsil que llega esta semana aHace un mes, Cyrus sorprendió a suscon unque trajo de vuelta lade "".En eldel tema "", mientras aparecía caracterizada como el personaje y se mostraban imágenes de la cantante recorriendo las calles decon el estuche de maquillaje que utilizaba para transformarse en lajuvenil de los 2000, también se incluyen escenas de su llegada al set donde se grabó el especial por el"Sé que tuno ha terminado, pero ¿amas en quién te has convertido?",conen el tema.Además de este, la intérprete también fue galardonada con elen los