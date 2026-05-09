Montaner llena de nostalgia la Arena Potosí

La Arena Potosí recibió a Ricardo Montaner con su gira "El último regreso", espectáculo con el que el cantautor venezolano celebra más de 40 años de trayectoria musical.

Ante miles de asistentes, Montaner recordó su primera visita a San Luis Potosí en 1989 y ofreció una velada marcada por el romanticismo, la nostalgia y algunos de los temas más conocidos de su carrera.

Durante el concierto interpretó canciones como "Yo que te amé", "Será" y "El poder de tu amor", esta última coreada por el público en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El repertorio también incluyó medleys con temas menos habituales en sus presentaciones, entre ellos "Solo un beso", "La mujer de mi vida", "Ojos negros", "Yo sin ti", "Convénceme" y "Quisiera".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presentación pasó del romanticismo a un ambiente más festivo con "Conga", para después regresar a la nostalgia con "Bésame", "Me va a extrañar" y "Tan enamorados", canción con la que cerró el concierto.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la presentación forma parte de la agenda artística de la Arena Potosí, recinto que busca consolidarse como sede de espectáculos nacionales e internacionales.