"Mortal Kombat II" y "Deseo": los estrenos en cine

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Puede que en términos reales la

no fue un gran negocio en cines, pero eso no importa porque hay un

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que consume todo lo que tiene que ver con ella y, por lo menos, se sabe que se ganará unos dólares que no son mal vistos.La primera cinta estrenada en 2021de dólares y recaudó cerca de 85 millones, es decir, por cada dólar invertido al menos se ganó medio dólar más y a eso la hace exitosa.Ahora estaes cierto que tiene queen dinero obtenido, pero tampoco le quita el sueño porque sabe que algo habrá bueno. Y más ahora que en su elenco cuenta con, el ahora famoso por el cínico, violento y caza héroes "Butcher" de "The boys".En esta nueva entrega los campeones favoritos de los fans, incluido "" (Urban) sostienen una, sin reglas y mucha sangre, para derrotar el oscuro dominio de, quien amenaza con destruir a la Tierra.("El oculto mundo de Sabrina") y("Atentado en el estadio") integran el elenco principal dirigido por, mismo realizador de la"La mejora más notable es elen la secuela, en lugar del insípido Coles Young (Lewis Tan) tenemos a Adeline y Karl. Los fatalities son deliciosamente sangrientos cuando aparecen. Lasy creativas, junto con los personajes divertidos, aunque superficiales, compensan en gran medida una trama simplona", comenta ""."En general Mortal Kombat II corrige muchos errores del pasado. Si bien aún no alcanza la perfección absoluta, afortunadamente evita convertirse en un fracaso total. Seguramente emocionará y entretendrá a los fanáticos del juego y de las películas de lucha en general", considera "".apunta que puede no ser una obra maestra para el premio Oscar y los fans del juego con conocimiento enciclopédico quizá le encuentren algún defecto, pero no importa."Es grandilocuente, ruidosa, sangrienta y no tiene miedo de divertirse", apunta.Eso sí, debe recordarse que la película tiene, otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la, la cual indica que es prioritariamente paraaños, aunque no es restrictiva.no se le ha visto así en el cine. Generalmente, estrella decomo "¿Quieres ser mi novia?" y "Noche de bodas", la actriz ahora aceptó hacer una película con ciertaen compañía del actor español Oscar Casas.La película sigue a unaque siente unapor el entrenador de su hija. La cosa se complica cuando él le corresponde, pero también la hija desea estar cerca de él.No se llega a un, pero sí a una situación en la que ella decide a verse a escondidas con él, habiendo algunasha dicho que la película, pero no tanto por lo que ocurren entre los personajes, sino porque el personaje de ella es una mujer que decide hacer uso de su vida, en una"Aunque se ve un, se va a ver desde unay fina", ha subrayado., undirigido por Teresa Simone, cuenta en su reparto principal con