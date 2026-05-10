Muere Michael Pennington, actor de Star Wars, a los 82 años

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El lado oscuro está de luto por la reciente pérdida de uno de sus oficiales más temidos.

Michael Pennington, actor recordado por interpretar a Moff Jerjerrod en la saga de "Star Wars", falleció este domingo a los 82 años.

La noticia fue dada a conocer por el diario británico "The Telegraph" y confirmada, más tarde, por varios medios internacionales.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte; sin embargo, en redes sociales, algunos fanáticos de la franquicia se han sumado para expresar sus condolencias y recordar el legado del histrión.

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Pennington se unió al Imperio en 1983, cuando se estrenó el "Episodio VI: El retorno del Jedi". En la cina dio vida a Jerjerrod, comandante encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. Su personaje protagonizó una de las escenas más recordadas, cuando Darth Vader lo confronta por los retrasos en la obra y lo amenaza con las consecuencias de no cumplir las órdenes del Emperador.

Aunque su participación en la saga fue breve, el personaje de Jerjerrod quedó grabado en la memoria de generaciones.

Michael Pennington y su legado en Star Wars

¿Quién fue Michael Pennington?

Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Michael Pennington desarrolló una extensa carrera en teatro, televisión y cine.

Debutó en pantalla en 1965 en una producción de la BBC y con el paso de los años se consolidó como uno de los intérpretes británicos más respetados de su generación.

En 1981 rechazó protagonizar la afamada cinta "La mujer del teniente francés", donde compartiría créditos con Meryl Streep; sin embargo, en 2011 colaboraron juntos en "La dama de hierro".

Trayectoria teatral y cinematográfica

En 1986 fundó la English Shakespeare Company junto al director Michael Bogdanov y fue su codirector artístico hasta 1992.

Además de su trabajo en Star Wars, participó en más de 50 puestas teatrales en Reino Unido y en la pantalla grande formó parte de "La Aldea" y "Frágil".