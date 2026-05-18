CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Fue con "

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abordó algunos de los asuntos que atravesaba en su vida personal, en una época en que terminó la, por una infidelidad, y hasta menciona también el proceso legal que enfrentó con el fisco español y que puso en duda su reputación por alrededor de ocho años, pero la cantante ya ha sidodelque se le acusó.En, seis meses después de que se diera a conocer su separación del padre de sus hijos, la cantante lanzó una, la cual se convirtió no sólo en tema de conversación por la connotación de la letra, sino que se mantuvo en las listas de la música más escuchada por meses.Además de hacer referencia a laque sostuvo su expareja con la joven, "Shak" hace uso de un pequeño fragmento de la canción para hacer referencia alpor el que fue acusada en 2018.Esto dice la estrofa:a la suegra, con lay la".Ahora, la noticia que rodea a la cantante es que este lunes,, fuedel cargo depor laque reconoció que no pudieron demostrar que la cantante haya cometido el delito.De acuerdo cony lo establecido por el, aquellas personas que vivan por más de 183 días en territorio español tendrán que asumirse con, motivo por el que deben pagar impuestos.Laafirmaba que, en, la cantate colombiana pasó una estación en el país, de más de 183 días, sin embargo, se acaba de comprobar que, en realidad, sólo se trataron deEntuvo que pagar una multa mayor a los 6 millones de euros, con la que saldaría los impuestos no pagados en ese año, así como sanciones cobrabas por lo que, ahora, que ha sido, esta multa fue anulada y ahora será Haciendo quien tendrá que retribuirla económicamente.