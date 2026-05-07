Nat Wolff, actor y músico, es novio de Billie Eilish

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La cantante y compositora estadounidense

mostró su faceta feliz y enamorada al asistir al

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de "- Hit Me Hard and Soft: The Tour", unade Paramount Pictures que captura la esencia de la gira mundial homónima de la artista.sorprendió al aparecer en la alfombra roja con el actor estadounidense, con quien la artista tiene undesde hace meses; sin embargo, su vínculo se remonta a finales de 2023, cuando se conocieron y forjaron una amistad cercana antes de volverse pareja.El primer encuentro se remonta a, cuando se conocieron en laen, conectaron de inmediato al descubrir que ambos comparten el diagnóstico de, un trastorno neurológico y crónico caracterizado por la presencia de tics motores y fónicos involuntarios, rápidos y repetitivos.y su hermano Alex fueron los teloneros deen su gira de 2024 "Hit Me Hard and Soft". Además,protagonizó el videoclip de su canción "Chihiro" en junio de ese año.Las versiones de unasonaron en marzo de 2025, cuando fueron vistos saliendo juntos de losy visitando bares en Nueva York. En, la pareja fue captada besándose apasionadamente en un balcón en Venecia, Italia, imágenes que se volvieron virales y confirmaron el noviazgo.De estrella infantil dea convertirse en uno de los actores más reconocibles de lasde Hollywood,ha construido una carrera marcada por el cine, lay una vida personal que constantemente atrae la atención mediática, especialmente ahora por su relación con la cantanteEl actor, músico y cantautor estadounidense nació el 17 de diciembre de 1994 en, California, dentro de una familia profundamente ligada al mundo artístico. Es hijo de la actriz y directora Polly Draper y del pianista de jazz Michael Wolff, influencia que marcó desde muy temprano su interés por la actuación y laLa fama llegó cuando apenas era un niño gracias a la serie de" (2007-2009), proyecto que protagonizó junto a su hermano menor, Alex Wolff. La producción se convirtió en uny posicionó acomo uno de los rostros más populares entre las audiencias adolescentes de la época.Con el paso de los años,logró dejar atrás la etiqueta de estrella infantil y consolidarse en Hollywood con papeles en exitosas adaptaciones literarias. Uno de los más recordados fue el deen "" (2014), cinta basada en la novela de John Green, actuación que le valió dos premiosUn año después protagonizó "" (2015), donde interpretó ajunto a la modelo y actriz, reafirmando su lugar dentro del cine juvenil romántico.Su carrera también lo llevó a proyectos más oscuros y arriesgados, como la adaptación dede "" (2017), donde dio vida a. Además, ha participado en películas como "El becario" y en series como "The Stand" (2020) y "El consultor" (2023).Pero la actuación no es su única faceta. Laha sido una constante en su vida. Tras el final de "",continuó trabajando junto a su hermano en el dúo& Alex Wolff, con el que ha lanzado discos como "Black Sheep" (2011) y "" (2023).Antes de sucon, el actor fue relacionado sentimentalmente con figuras como, aunque ahora su nombre vuelve a ocupar titulares por su cercanía con la intérprete de "Bad Guy".