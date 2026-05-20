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Netflix anuncia docuserie sobre juicio de Michael Jackson

La producción incluye testimonios de jurados, abogados y periodistas que siguieron el caso.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 07:07 p.m.
A
Netflix anuncia docuserie sobre juicio de Michael Jackson

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

controvertido juicio
que Michael Jackson

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enfrentó en 2005 llegará a la pantalla chica.
La tarde de este miércoles, y a través de sus plataformas digitales, Netfix anunció el estreno de "Michael Jackson: El veredicto", docuserie sobre uno de los episodios más mediáticos en la vida del llamado "Rey del pop".
Mediante testimonios de jurados, abogados y periodistas que siguieron de cerca el caso, la producción aborda las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas contra Jackson en 2003, así como la polémica que lo envolvió los años siguientes.
Aunque el intérprete de "Trhiller" fue absuelto de todos los cargos, la controversia lo persiguió; incluso, después de su muerte, por lo que sus realizadores afirmaron que era el momento para adecuado para retomar este episodio.
"Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente", explicaron Nick Green y Fiona Stortoun a Netflix,
La producción también incluye entrevistas con figuras de los medios de comunicación que cubrieron el proceso judicial. Según los cineastas, el objetivo es ofrecer una mirada diferente a la de la cobertura de esa época.
"Michael Jackson: El veredicto" llegará al catálogo de Netflix el próximo 3 de junio y estará dividida en tres episodios.

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