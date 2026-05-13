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Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters

Kpop Demon Hunters ganó el Oscar a mejor película animada y rompió récords en Netflix.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 08:51 p.m.
A
Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Kpop Demon Hunters pasarán del streaming a los escenarios en vivo; y es que, acaba de confirmarse que las guerreras favoritas de toda una generación tendrán su propia gira mundial.

Netflix y AEG presentan gira mundial oficial

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de AEG Presents, una de las empresas más importantes en cuanto a producción de eventos y que ha estado detrás de los conciertos de Taylor Swift.

"¡Netflix y AEG se han asociado para desarrollar y producir una gira mundial oficial de conciertos inspirada en 'KPop Demon Hunters'!", se lee en la publicación que ya supera los 30 mil me gusta.

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Detalles y registro oficial para fans

Hasta la fecha, los detalles se mantienen en completo hermetismo, sin embargo, y de acuerdo con medios internacionales, la presidenta de ventas publicitarias de la plataforma, Amy Reinhard, confirmó que tanto las fechas como las ciudades que visitarán serán reveladas a finales de este 2026.

Pero, para aquellos fans de hueso colorado, Netflix y AEG Presents habilitaron un registro oficial para recibir, antes que nadie, noticias sobre el esperado tour. Lo único que debes hacer es entrar a la página https://kpopdemonhunterslive.com/ y dar tus datos.

"Kpop Demon Hunters" se convirtió en la cinta más exitosa de Netflix de los últimos tiempos. No solo rompió récords de reproducciones, también ganó el Oscar a mejor película animada del 2026.

Además, su soundtrack conquistó las listas de popularidad y el tema "Golden" logró conseguir el Grammy fue nominada al Grammy como mejor canción y se llevó la estatuilla de La Academia en su categoría.

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