Niall Horan dedica canción a Liam Payne tras su fallecimiento

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- "Se siente como dejar ir cosas que no deberíamos", canta Niall Horan en "End of an Era", la nueva canción con la que rinde homenaje a Liam Payne, su excompañero en One Direction.

Niall Horan dedica canción homenaje a Liam Payne

En el tema, el músico irlandés rememora el inicio de su amistad como "pura magia" y reflexiona sobre lo rápido que pasa el tiempo: "No pude despedirme de ti", añade en los primeros versos.

Más adelante, Horan habla de los años de juventud que compartieron: "Tiempos despreocupados, sí, tuvimos varios / Ojos ingenuos, sí, nos veíamos muy jóvenes / Las lágrimas caen mientras llega el futuro".

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El cantante concluye que basta "un respiro" para que todo termine y lo describe como "el final de una era".

Detalles confirmados sobre la muerte de Liam Payne

Liam Payne falleció en octubre de 2024 a los 31 años, luego de caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Semanas antes de su muerte, el cantante británico había viajado al país para asistir al concierto que Horan ofreció el 2 de octubre en el Movistar Arena. Payne incluso expresó públicamente su deseo de reencontrarse con él.

"Hace tiempo que Niall y yo no hablamos", dijo entonces. "Me gustaría aclarar un par de cosas con él. No hay resentimientos ni nada por el estilo, pero... necesitamos hablar".

De acuerdo con las autopsias, Payne murió a causa de múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas.

Tras el trágico suceso, Horan compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su amigo y colega.

"Todas las risas que compartimos a lo largo de los años, incluso por las cosas más simples, vuelven constantemente a mi mente en medio de la tristeza. Pudimos vivir juntos nuestros sueños más salvajes y atesoraré cada momento para siempre. El vínculo y la amistad que tuvimos no ocurren muchas veces en la vida", escribió.

El intérprete de "Heaven" ya había adelantado en una entrevista con GQ, publicada en marzo de este año, que la canción estaba inspirada en el duelo que atravesó tras la muerte de Payne. Además, confesó que la noticia le pareció irreal y que pasó del shock a la tristeza y luego al enojo.

Otros exintegrantes de One Direction también han recordado públicamente a Payne. Zayn Malik le rindió homenaje durante sus conciertos, mientras Harry Styles y Louis Tomlinson le dedicaron mensajes y publicaciones en redes sociales.