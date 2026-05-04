Nicole Kidman reaparece en Met Gala 2026 con vestido rojo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Arte, moda y una infinidad de grandes estrellas marcaron la MET Gala 2026, el evento de moda más importante de los últimos años.

Nicole Kidman y su reaparición en la Met Gala 2026

Alrededor de las 15:30 horas (tiempo México), las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York se convirtieron en el escenario perfecto para que personalidades de la música, el cine y las pasarelas desfilaran con atuendos impresionantes y extravagantes a la vez.

Una de las primeras en llegar fue la actriz Nicole Kidman, quien lució un vestido rojo de lentejuelas y plumas de la firma Chanel. Esta es una de las reapariciones de la protagonista de "Los otros" tras su sonado divorcio.

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Kidman llegó acompañada de su hija Sunday Rose Kidman Urban, quien recientemente debutó como modelo.

Atuendos destacados y debutantes en la Met Gala 2026

Otro de los que se robaron las miradas durante su paso por la alfombra fue Sam Smith. El cantante británico llegó en una túnica de terciopelo negro, repleta de pedrería, cristales y pelo sintético en las mangas y el cuello. Completó su look con guantes transparentes y un tocado de plumas.

La cantante Katy Perry fue otro de los atuendos más comentados. Y es que optó por un impresionante vestido blanco de Stella McCartney con guantes a juego. Pero lo que hizo sumamente especial el look es que los guantes tenían seis dedos cada uno, mientras que el vestido incluía una enorme cauda quemada. Además, Perry decidió usar una careta metálica que sorprendió a todos.

Lalisa, integrante de BLACKPINK, también acaparó miradas a su llegada. La ídolo k-pop desfiló con un vestido hecho a medida por el diseñador Robert Wun. La pieza, bordada a mano incluía un zafiro azul, traído directamente desde Corea y un velo sostenido por manos hechas en 3D, dando la ilusión de que la artista estaba congelada en el tiempo.

En su debut en este evento, Ejae, integrante de Huntrix, sorprendió con un atuendo metálico lleno de cristales. Según contó a "E!" el diseño fue inspirado en la escultura de La Venus del Milo e incluía accesorios hechos con cristales Swarovski.