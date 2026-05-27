Paco de la O publica video emocional y preocupa su estado
Los audios filtrados y acusaciones públicas han generado una crisis personal que Paco de la O expresa en redes.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- En una versión extendida del video quePaco de la O compartió en redes, el actor aparece hablándole a la fotografía
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de su padre fallecido y, entre lágrimas, expresa que, de seguir con vida, estaría decepcionado de él, debido a la situación a la que se enfrenta.
Este martes, el actor publicó un video que causó desconcierto; en él, aparecía escuchando un canal de YouTube, dedicado a los espectáculos, en donde se filtraron una serie de audios en donde se expresaba de dos de sus exparejas, Gaby Platas y Malu Carreras.
Tras escuchar lo que se decía de él, Paco toma un comportamiento contradictorio, rompiendo en llanto y lanzando su celular, como indicador de ira, lejos de él.
Al momento que posteó el clip, no quedaba muy claro si se trataba de una actuación, en búsqueda de hacer alusión de los sentimientos que experimentada o, si realmente era un video que grabó cuando atravesaba una crisis, lo que llamó la atención es que etiquetó a varios comunicadores, programas de espectáculos y youtubers.
Por la noche, compartió una nueva versión del video, en donde se repite la primera parte y, más adelante, aparece de pie y, mientras se mantiene reflexivo, su mirada se encuentra con un marco en donde tiene la foto de su padre, don Francisco de la O, a la que comienza a hablarle conmovido.
"Ay papá, ay papi... me has hechomucha falta, papá, un ching* de falta", dice entre lágrimas.
"Así es, pa, todo está bien", expresa repuesto e, instantes después, vuelve a sollozar:
"Mejor que no estés, porque no estarías orgulloso, no estarías orgulloso de mí".
Una de las partes más desconcertantes del clip es cuando se acerca a un cofre, que irradia luz desde su interior y, anonadado por lo que parece ver, se acerca al mueble y se introduce en él; en ese momento, concluye el video.
El actor ha compartido este contenido a raíz de los audios que difundió Javier Ceriani, en su canal de YouTube, en el que se le escucha colérico, por las acusaciones de Gaby Platas y Malu Carreras, las que han compartido, públicamente, que de la O las violentó mientras se relacionaron amorosamente con él.
En un video previo a los mencionados, Paco reconoce que son audios fidedignos y que fue alguien de su círculo cercano quien lo había grabado sin su consentimiento, traicionado su confianza, pues afirma que se encontraba en el interior de su casa, cuando se expresó de esa manera.
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