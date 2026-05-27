Paco de la O publica video emocional y preocupa su estado

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- En una versión extendida del video que

compartió en redes, el actor aparece

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de suy,, expresa que, de seguir con vida, estaría decepcionado de él, debido a la situación a la que se enfrenta.Este martes, el actor publicó un video que causó desconcierto; en él, aparecía escuchando un, dedicado a los espectáculos, en donde se filtraron una serie de audios en donde se expresaba de dos de sus exparejas, Gaby Platas y Malu Carreras.Tras escuchar lo que se decía de él, Paco toma un comportamiento contradictorio,, como indicador de ira, lejos de él.Al momento que, no quedaba muy claro si se trataba de una actuación, en búsqueda de hacer alusión de los sentimientos que experimentada o, si realmente era un video que grabó cuando atravesaba una crisis, lo que llamó la atención es que etiquetó a varios comunicadores,y youtubers.Por la noche, compartió unadel video, en donde se repite la primera parte y, más adelante, aparece de pie y, mientras se mantiene reflexivo, su mirada se encuentra con un marco en donde tiene la, a la que comienza a hablarle conmovido."Ay papá, ay papi..., papá, un ching* de falta", dice"Así es, pa,", expresa repuesto e, instantes después,"Mejor que no estés, porquede mí".Una de las partes más desconcertantes del clip es cuando se acerca a un cofre, que irradia luz desde su interior y, anonadado por lo que parece ver, se acerca al mueble y; en ese momento,El actor ha compartido este contenido a raíz de los audios que difundió, en su, en el que se le escucha colérico, por lasy Malu Carreras, las que han compartido, públicamente, que de la O las violentó mientras se relacionaron amorosamente con él.En un video previo a los mencionados, Paco reconoce que sony que fue alguien de suquien lo había grabado sin su consentimiento, traicionado su confianza, pues afirma que se encontraba en el interior de su casa, cuando se expresó de esa manera.