Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno tras su fallecimiento

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La conductora de televisión

en dónde podría encontrarse Daniel

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, si en elo en el, pero no por las acciones que pudo haber cometido en, sino porque, en realidad, la periodista no tiene ningún tipo de, por lo que se muestra escéptica a la idea de que nuestro actuar tendrá consecuencias después de la muerte.Encon, la conductora de "Ventaneando" rememoró cómo se convirtió en una de las precursoras de los espectáculos en Televisión y, losde emisiones del vespertino que lidera en TV Azteca.¿La pregunta obligada?, elde "el", como era conocido, con quien no sólo construyó una gran mancuerna, sino que se convirtió en una persona que, sin ningún lazo consanguíneo, considera parte de suPor ello, cuando este trascendió, Pati locon gran pesar, pero -como confió- unasupo guiarla para que no se quebrara en pantalla y dar a conocer la noticia."Fue muy fuerte, fue lento, casi dos años, entraba y salía de los, a la mejor eso nos permitió, a cada uno de nosotros (los conductores de "Ventaneando") ser lo suficientemente maduros para aceptar que ya no había un para atrás; fui varias ocasiones a verlo, se veía que estaba muy mal, no sé... de repente hay una fuerza interna que sury lo tienes que decir, así es la".Describió acomo un hombre no sólo "", por el que recibió varias llamadas de atención en el canal, sino que tenía unaque se convirtió en la fórmula para que lo aceptara el público."Danielfue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba, ingenio,".Tras indicar queen Dios y que, para su percepción, cada quien tiene que hacersede sí misma o sí mismo, sin esperar que unacaezca en su, cuando Matilde la invitó a realizar su habitual temática, en la que pide a su entrevistado que, si pudiera hacer una, a alguien vivo o muerto y qué le diría, Chapoy no supo a donde podría marcar, si aly alpara comunicarse con "el Muñe"."Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte delo del, según la tradición católica, está Daniel".Con emotivas palabras, Pati envió una su colega, recordándole que no tiene por qué preocuparte, pues, la única hija del conductor no está sola, en cambio, cuenta con lay abrigo de muchos que lo estimaron en"Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ´Ventaneando´, estamos cuidando a".