Paty Navidad responde a cuestionamientos sobre hantavirus

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Tras reportes de

a nivel internacional, la

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fue cuestionada sobre el tema.En un encuentro con medios de comunicación, la también cantante señaló que lossiempre, aunque consideró que no siempre son como se presentan públicamente. Añadió que laeste tipo de situaciones.Recordemos que durante la, Navidad se convirtió en tema de conversación debido a quesobre la enfermedad. En esta ocasión, Paty se mostró más abierta respecto a que cada persona tiene lasus creencias y lo que decida hacer con su cuerpo."Yo sinceramente hay muchas cosas que no les creo y que obviamente trato de cuidarme, de tener mipara", dijo sobre lasTambién resaltó quepor las "que lo que buscan es" de forma mental.Paty concluyó diciendo que no se crea en todo lo que se dice de los virus, pero recomendó que la gente separa evitar enfermedades: "no hay que creer todo porque elmás que cualquier bicho".Sobre el tema de las, se dijo ser "" y aseguró que no siente que sea una persona que requiera aplicárselas.Lasdesobre elEn el 2020, cuando Patyrelacionada con la enfermedad expresó diversas opiniones que generaron debate eny medios.En aquel periodo, también afirmó en distintas ocasiones que elel riesgo que se señalaba y difundió teorías sobre su origen, además de manifestarse en contra de lasEn 2021, incluso aseguró enque algunos de sus familiares se habían recuperado del virus con, lo que generóy llevó a lade su cuenta en la red social Twitter (hoy X).Asimismo, llegó a asegurar que elera un instrumento de los gobiernos para: "Es sólo un invento para perjudicar a China. No crean nada sobre virus", posteó en redes en enero de 2020.¿Qué es elEles unaa humanos, de acuerdo con MedlinePlus.Lospueden ser asintomáticos ya través de la orina, la saliva y los excrementos. El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas presentes en polvo proveniente de nidos o excrementos de roedores.Losson similares a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares o escalofríos. Sin embargo, en pocos días puede evolucionar hacia, náuseas y vómitos, y en casos graves progresar a lao renal que requiereintensiva.En México, lainformó que hasta el 13 de mayo no se han detectado casos deen el país. Else ha reportado en el extranjero, por lo que se han emitidode prevención sin que exista una alerta sanitaria en territorio nacional.